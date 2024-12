Trinitapoli celebra Santo Stefano Protomartire: una giornata di fede e comunità

TRINITAPOLI – Oggi la città di Trinitapoli si è raccolta per celebrare la solennità di Santo Stefano Protomartire, primo martire di Cristo e patrono della città. L’evento ha visto la partecipazione del Sindaco Francesco di Feo e dell’intera Amministrazione Comunale, affiancati dalla Comandante della Polizia Locale e dal Comandante della Stazione dei Carabinieri, Mar. Davide Miggiano.

Concelebrazione eucaristica

Il momento centrale della giornata è stata la Santa Messa solenne, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo. Alla celebrazione hanno preso parte tutti i sacerdoti della città, sottolineando l’unità spirituale e il profondo legame di Trinitapoli con il suo Santo Patrono.

La processione per le vie cittadine

Dopo la liturgia, si è svolta la tradizionale processione di Santo Stefano per le vie cittadine, accompagnata da un gran numero di fedeli. La statua del Santo, portata in spalla, ha attraversato i quartieri di Trinitapoli, ricevendo l’omaggio e la devozione dei cittadini che, come ogni anno, hanno adornato le strade per onorare il Patrono.