Policlinico di Bari: parto eccezionale per una donna affetta da epidermolisi bollosa

BARI – Un evento straordinario si è verificato al Policlinico di Bari, dove una donna affetta da epidermolisi bollosa distrofica recessiva, nella sua forma più grave, ha portato a termine con successo una gravidanza, dando alla luce una bambina sana. Si tratta di un caso eccezionale: uno dei soli quattro documentati in Italia.

L’epidermolisi bollosa, conosciuta come la “sindrome dei bambini farfalla”, è una rara malattia genetica che rende la pelle estremamente fragile, soggetta a lesioni anche per minimi traumi o frizioni. Colpisce circa un neonato su 82mila e comporta sfide significative per chi ne è affetto. Una gravidanza in queste condizioni rappresenta un rischio elevato sia per la madre che per il nascituro, rendendo l’esito positivo di questa vicenda ancora più significativo.

A un anno dal parto, la paziente è tornata al Policlinico accompagnata dalla sua bambina, che non ha ereditato la malattia genetica, per ringraziare l’équipe multidisciplinare che l’ha seguita lungo tutto il percorso. Un lavoro di squadra tra la professoressa Antonella Vimercati, responsabile dell’unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia, la dottoressa Katarzyna Trojanowska, dell’unità di Anestesia e Rianimazione II, e la dottoressa Lucia Lospalluti, a capo del centro malattie rare epidermolisi bollosa adulti dell’unità operativa di Dermatologia universitaria, diretta dalla professoressa Caterina Foti.

Un messaggio di speranza

“La straordinarietà di questo parto – spiega la professoressa Antonella Vimercati – non rappresenta solo un esempio di resilienza e determinazione da parte della paziente, ma invia anche un messaggio di speranza a tutte le persone che convivono con malattie rare. Dimostra che, con il giusto supporto medico, è possibile affrontare anche le difficoltà più impegnative”.

La gravidanza è stata seguita con un approccio multidisciplinare mirato, ritenuto fondamentale per il trattamento di patologie così complesse. Ogni fase, dal concepimento al parto, è stata gestita con la massima attenzione, garantendo alla paziente un’assistenza medica continua e altamente specializzata.

Un caso raro in Italia

La storia di questa donna si aggiunge agli appena tre casi documentati in Italia di pazienti affette da epidermolisi bollosa che riescono a completare una gravidanza. La vicenda sottolinea il ruolo cruciale della medicina d’eccellenza e della collaborazione tra diverse competenze specialistiche nel rendere possibile ciò che sembrava irrealizzabile.