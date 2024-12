Capodanno a Trani: continuano gli eventi speciali del cartellone Le Vie del Natale

TRANI - Aspettando il Capodanno con l’ospite internazionale Tony Hadley e il gran concerto della ICO Suoni del Sud del primo gennaio, continuano gli eventi speciali del cartellone "Le Vie del Natale" della Città di Trani. Le strade piene di luci e suoni festosi creano un'atmosfera unica che accompagna la comunità in ogni angolo di Trani, dalle periferie al centro, verso l'arrivo del 2025.Fino al 4 gennaio piazza della Repubblica ospita cinque spettacoli della terza edizione della rassegna gratuita “Christmas Magic”, a cura dell’Ass.APS InMovimento. Spettacoli di magia con gli illusionisti più talentuosi, mascotte natalizie con il coinvolgimento di turisti, centinaia di famiglie e la meraviglia dei bambini negli occhi. Sabato 28 dicembre, alle ore 12, il secondo appuntamento con Mago Luciano De Lucia che incanterà il pubblico con il suo talento straordinario.Torna per le vie del Centro storico, dopo diversi anni di assenza, il suggestivo Presepe vivente “Pellegrini del Natale” che quest'anno giunge alla 19ma l'edizione, a cura della Cooperativa Xiao Yan. Doppia data, cioè i giorni 28 e 29 dicembre, allo scopo di raccontare alla città che il Natale è momento di mistero e speranza. Un presepe solidale e inclusivo con la partecipazione dei ragazzi della rete TAF Trani Autism Friendly, alcuni attori della compagnia teatrale del Giullare del Centro Jobel e persone diversamente abili impegnate in realtà sociali del territorio. Dalle ore 17:00 alle 20:00 con ingresso in via Beltrani (vicino Chiesa di S. Giovanni). Prima scena: via Leopardi, via La Giudea, seconda scena: via La Giudea, Terza scena: via S. Martino, Quarta scena: Palazzo Broquier, quinta scena: uscita via Beltrani. Ingresso libero con contributo di 2 euro.Piazza Gradenigo continua a pulsare con tantissimo pubblico, tra mercatini, attrattive e magia, il Trani Christmas Park, a cura dell’ass. Storia Viva, e ce n’è per tutti i gusti e le età. Molta attesa poi per l’evento gratuito di sabato 28 dicembre alle ore 17:00 per il live show con Acapodelglobo & Lorenz Simonetti, un gradito ritorno per il duo molto popolare tra i ragazzi dopo il successo già avuto a Palazzo delle Arti Beltrani. Ma le sorprese di Piazza Gradenigo, conosciuta dai residenti come Piazza Sant’Agostino, non finiscono. Fino al 29 dicembre infatti un grande appuntamento per una esperienza enologica unica con “Calici di Natale”. Un viaggio tra i vini d’Itali, a partire dalle ore 19:00, che trasporta i visitatori in un percorso tra i sapori e i profumi delle eccellenze vinicole italiane per scoprire vini straordinari provenienti da diverse regioni, accompagnati da un'atmosfera magica e festiva. Con un ticket di 15€, acquistabile direttamente all’ingresso, 5 degustazioni a scelta tra una selezione di vini italiani per prepararsi a brindare al nuovo anno con calici di qualità e un'atmosfera indimenticabile. Evento riservato ai maggiori di 18 anni.Ancora fino al 30 dicembre, inoltre, sarà aperta La Casa di Babbo Natale, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, con ingressi a pagamento ogni 30 minuti. Un grande successo per la seconda edizione de La Magia del Natale, a cura dell’Associazione Falchi Trani, con il sostegno economico della Città di Trani, con la Casa di Babbo Natale, nel cuore del centro storico, a due passi da Piazza Longobardi, in via Accetta 28. Già più di 1.500 presenze per visitare una dimora di 500 mq del “Babbo” più famoso al mondo, accompagnati da Elfi e dal Grinch che animano il tour, coinvolgendo i bambini con racconti e preparativi per la festa. Per info e prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/1028861230637?aff=oddtdtcreator Info cell: 3275363476.Tanti gli eventi che si stanno svolgendo per tutta la città per celebrare al meglio l’atmosfera delle festività tra concerti, spettacoli, festival, moda solidale, presepi, mercatini, degustazioni, casa di Babbo Natale, magia, illusionisti, luminarie, cori, e tanto altro, fino agli eventi clou del Capodanno. Se si vuole entrare già dal mattino nell’atmosfera del Capodanno, in mattinata in Piazza Gradenigo al Trani Christmas Park, dalle ore 12:00, il live concert di Rainbow Bridge, a seguire, dalle ore 15:00, il dj set di Ayana.Quest'anno la Città di Trani festeggia in piazza Quercia con un doppio evento. Il 31 dicembre dalle 22.30 il concerto dell'ospite internazionale Tony Hadley, accompagnato dalla sua The Fabulous TH Band, con l'animazione del trascinante staff di dj e speaker di Radio Selene, e il Gran Concerto di Capodanno “matinée” del primo gennaio con l’Orchestra ICO Suoni del Sud, a cura della Fondazione Aldo Ciccolini ETS di Trani, a partire dalle ore 11:00, con 1000 posti liberi a sedere con prenotazione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/gran-concerto-di-capodanno-a-trani-la-mattina-del-1-gennaio-2025-tickets-1120858962329?aff=oddtdtcreator L’iniziativa rientra tra i “Capodanni di Puglia” ed è cofinanziata da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione, POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8 (Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche).Un grande contributo al calendario di eventi lo sta dando l’associazione ETS Visit Trani che raccoglie prevalentemente operatori extralberghieri della città ma aperta a tutti coloro che operano in campo turistico, che ha voluto coordinare, in collaborazione con l’amministrazione tranese, la gestione della comunicazione di un cartellone unico e sta contribuendo con le proprie strutture a veicolare le informazioni degli eventi per moltiplicarne l’eco. Continuano a cura di Visit Trani le visite guidate con itinerari studiati ad hoc fino all’Epifania, curate da guide turistiche certificate dalla Regione Puglia, per consentire a turisti e curiosi di conoscere meglio l’abbagliante bellezza della città e la sua storia. Tra queste visite anche alcune dedicate espressamente ai bambini come quella del 29 dicembre, prevista per le ore 10:00, “Storie meravigliose di re, regine, santi e cavallieri. Il racconto di Trani per i più piccoli”. Piccoli cittadini o turisti di età compresa tra i 7 e i 10 anni, avranno l’occasione di vivere una domenica mattina di festa, all’aria aperta, alla scoperta della storia della città, attraverso racconti, descrizioni, leggende ed aneddoti. Ogni bambino verrà accompagnato da un adulto (un genitore, un parente, un amico) con cui condividere questa esperienza. Il percorso, con durata di due ore, si snoda nel centro storico, cuore della città e scrigno di tanti segreti. Tutte le visite partiranno da Palazzo Beltrani, in via Beltrani 51. Per la partecipazione è previsto un contributo simbolico di € 5,00 a persona, a sostegno delle attività dell'ente, da versare direttamente in biglietteria a Palazzo Beltrani poco prima della partenza. Prenotazione obbligatoria tramite i link: Visite Guidate - Le Vie del Natale 2024 | venerdì 27 dicembre Tickets, Fri, Dec 27, 2024 at 4:30 PM | Eventbrite (per il venerdì) e Visite Guidate - Le Vie del Natale 2024 | domenica 29 dicembre PER BAMBINI Tickets, Sun, Dec 29, 2024 at 10:00 AM | Eventbrite (per la domenica), o telefonando alla biglietteria di Palazzo Beltrani 0883 500044 - max 30 partecipanti.Non mancherà, comunque, lunedì 30 dicembre il laboratorio creativo per bambini: “Sognando il nuovo anno”, organizzato da Family Lab in via Caposele 60, dalle ore 17,30, info: tel. 0883011094 - familylabtrani@libero.it Un senso di gioia e di festa pervade la Città di Trani anche grazie alla musica coinvolgente delle Swingin' Dixie Nights. Continuano gli eventi organizzati dall’Associazione delle Arti in collaborazione con Visit Trani e il contributo della Città di Trani con il Festival Dixieland, la marching band itinerante per le vie della città e il concerto a Palazzo delle Arti Beltrani il 28 dicembre "Dixie in the City" ( https://www.vivaticket.com/it/ticket/dixie-in-the-city/255333 ) e, infine, sabato 4 gennaio 2024, "Brass & Jazz: il Suono di New Orleans", un concerto che esalta l'uso degli ottoni e l'energia del jazz delle origini ( https://www.vivaticket.com/it/ticket/brass-jazz-il-suono-di-new-orleans/255334 ). Le esibizioni della Apulia Dixie Swing Band risuoneranno ogni sabato, fino al 4 gennaio, in maniera itinerante per animare le strade principali del centro commerciale cittadino (dalle ore 19.00 alle ore 20.00) per poi giungere all’interno del Palazzo delle Arti Beltrani per i concerti dixie e swing a pagamento (ore 21:00) https://www.vivaticket.com/it/tour/festival-dixieland/4030 Fino al 6 gennaio, inoltre, continuano a fruizione gratuita, Il Festival delle Bande musicali (partenza da Palazzo Beltrani alle ore 10:00, itinerante per le vie della città fino al concerto nella Cassa armonica della Villa Comunale ore 11:00) e le Letture interpretate (ore 19:00) nella cassa armonica di Piazza Scolanova per un Natale unico tra tradizioni, musica, racconti e leggende. Qui, all’ombra della Sinagoga, chiunque voglia potrà suonare il pianoforte della pace. Domenica 29 dicembre per il Festival delle Bande Musicali suonerà il Concerto Bandistico “Biagio Abbate” Città di Bisceglie, diretto dal M˚ B. Grillo, per le Letture interpretate, invece, domenica 29 dicembre l’attrice Patrizia Labianca racconta “Piccole Storie e Dicerie” (durata 30 minuti per 2 esibizioni).Durante tutto il cartellone ci sarà la presenza itinerante dell’animazione di Radio Selene nei luoghi iconici della città.Tutto il programma su www.tranitincanta.it