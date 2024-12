Putignano, colpo nella notte: esplosivo per scardinare il bancomat della BNL in via Cavalieri di Malta

PUTIGNANO - Un forte boato ha svegliato i residenti di Putignano nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, intorno alle 3:00, quando un’esplosione ha scosso l’area nei pressi della filiale della Banca Nazionale del Lavoro in via Cavalieri di Malta. I malviventi, armati di esplosivi, hanno preso di mira il bancomat della filiale, facendolo esplodere per scardinare il sistema e prelevare il denaro.

Dopo il colpo, i malfattori sono fuggiti velocemente a bordo di un’auto di grossa cilindrata, dirigendosi in direzione di Castellana Grotte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, la Polizia di Stato e le pattuglie della vigilanza privata per avviare le indagini e cercare di risalire agli autori del furto.

Il modus operandi degli autori del colpo sembra essere quello ormai noto: l’utilizzo di ordigni esplosivi artigianali, le cosiddette "marmotte", per aprire il bancomat e introdurre l’esplosivo. L’operazione è simile ad altri assalti ai bancomat che si sono verificati recentemente in diverse parti d'Italia, anche nel Barese. La dinamica di questi crimini sembra essere sempre la stessa: i malviventi, dopo aver clonata una carta di credito, utilizzano questa per forzare il sistema di apertura del dispositivo e fare esplodere la carica per impossessarsi del denaro custodito all'interno.

Proprio una settimana fa, i Carabinieri di Foggia avevano arrestato 8 persone accusate di far parte di una banda dedita ad assalti ai bancomat in tutta Italia, utilizzando gli stessi metodi violenti per rubare il contante custodito nelle macchine. Le forze dell'ordine sono al lavoro per collegare l’incidente di Putignano a questo gruppo criminale, mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili del furto.