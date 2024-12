Putignano, quasi 100 appuntamenti per Natale: giovedì i Falò di Santa Lucia

PUTIGNANO - Al via ai festeggiamenti del periodo più magico che ci sia anche per la città del Carnevale. Con l’accensione del grande albero in legno e cartapesta realizzato dall’associazione Farinella in piazza Teatro ieri sera il Sindaco Michele Vinella ha aperto il cartellone di eventi per le Feste.“L’albero dei desideri” è il titolo del progetto di Marino Guarnieri e dell’Associazione Culturale Farinella che con un albero con più di 60 lanterne luminose in cartapesta a forma di stella si farà portatore dei desideri di tutte e tutti coloro che lo visiteranno fino al 6 gennaio. Un’opera originale che porta dentro di sé l’arte della Cartapesta putignanese e le luminarie pugliesi.La festa dell’Immacolata è stata così l’occasione per dare avvio ufficialmente al denso programma di eventi che attende Putignano fino al 6 gennaio. Sono quasi 100 gli appuntamenti in programma che permetteranno a tutti e tutte di essere partecipi dello spettacolo magico dell’inverno putignanese.Prossimo importante appuntamento saranno gli attesi Falò di Santa Lucia. Dieci falò sparsi per il centro cittadino riscalderanno la notte più lunga dell’inverno con qualche novità. Dopo anni, infatti, quest’anno torna “Il palo della cuccagna”. Un gioco legato ad antiche tradizioni in cui i partecipanti devono tentare di raggiungere i premi collocati in cima al palo che tornerà in vita in Largo Porta Nuova, nei pressi del falò “Fuoco e tradizione” realizzato dall’Associazione Culturale Farinella. Per chi volesse è possibile iscriversi alla competizione chiamando al 3927595572 o con una mail a associazione.culturale.f@gmail.com.Varia sarà anche la proposta gastronomica che interesserà tutti i falò: due in via Roma, due in via Estramurale a Mezzogiorno, Porta Barsento, via Mozart, Piazza Santa Maria, Piazza Plebiscito, Largo Porta Nuova ed I Make (Ex Macello). Panzerotti, frittelle, vin brulé, verdure fritte, baccalà fritto, carne e tante altre bontà insieme ad una vasta proposta di intrattenimento renderanno ancora una volta unico uno tra gli eventi più attesi dell’inverno putignanese a partire dalle 18:30.Una città illuminata a festa e decorata con pupi di cartapesta diffusi nelle vetrine grazie a due progetti di Lavori dal Basso APS accoglierà ospiti di tutte le età per il magico Natale 2024.I presepi degli artigiani, il teatro dei Burattini, il programma di Natale in Biblioteca, il Circo Madera sono solo alcuni degli appuntamenti del fitto programma putignanese.Giovedì 12 e 19 dicembre il Centro Polivalente per Anziani “Margherita Pusterla” in via Gianfedele Angelini ospiterà il Villaggio di Babbo Natale dalle 17:00 alle 19:00.Domenica si aprirà anche la rassegna “La Scena dei Ragazzi” realizzata dal Circuito Teatrale Puglia Culture che, con soli 5€, permetterà a bambini e bambine di scoprire nuove storie al Teatro Comunale “Giovanni Laterza”. Tre gli appuntamenti previsti nel periodo Natalizio: “Robin Hood” il 15 dicembre, “La Bottega dei Giocattoli” sabato 28 dicembre e “Schiaccianoci Swing” il 6 gennaio.Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 ed i biglietti sono disponibili ogni mercoledì pomeriggio all’URP oppure su www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.Sempre domenica 15, Navita in collaborazione con la Cooperativa IRIS organizzano il grande laboratorio gratuito “Green Christmas” unendo la magia del Natale all’educazione al riciclo ed al rispetto dell’ambiente.Il 19 dicembre appuntamento in piazza Teatro con il Festival degli artisti di strada. Dal 21 al 24 dicembre, invece, le strade della città saranno magiche grazie alla musica dei suonatori itineranti con zampogne e cornamuse.Sabato 21 dicembre arriva a Putignano Oreste Castagna di Rai Yo-Yo che terrà un laboratorio gratuito per famiglie in Biblioteca Comunale. Sempre nella stessa data nel Centro Cittadino in programma lo spettacolo itinerante della Street Parade BANDITA e Babbo Natale in giro per la città. Sabato 21 e domenica 22 nella Sala Bi.A. della Biblioteca Comunale, poi, prenderà vita il Castello di Babbo Natale nel pomeriggio.Domenica 22 dicembre appuntamento con la seconda data de “Il Piccolo Teatro di Pane” nel Foyer del Teatro Comunale alle 17:00 e dalle 18:15, alle 16:00 lo spettacolo di “Cantami e raccontami il Natale” de La Zizzania APS al Museo Civico. Alle 17:00 nel chiostro della Biblioteca Comunale andrà in scena anche “Christmas Carols in town!” a cura del Centro Linguistico Scioglilingue e Piazza Plebiscito si trasformerà in una tipica piazza dei mercatini natalizi.Dal 23 dicembre Putignano sarà invasa dagli acrobati del Circo Madera, il circo contemporaneo senza animali nell’area delle Botteghe della Cartapesta (via Padre G. Lerario) con più di 15 spettacoli in programma fino al 6 gennaio.Il 24 dicembre piazza XX Settembre avrà un ospite molto particolare: Babbo Natale in vespa! Mentre per le strade della città sfilerà la Parata dei Circensi de Il circo Madera.Puntuale come ogni anno con il rito dello scambio del cero la mattina del 26 dicembre comincerà ufficialmente il Carnevale di Putignano che nel pomeriggio terrà il primo evento: Le Propaggini, dalle 15.30 in via Roma.Il 29 dicembre tornano gli spettacoli di burattini de “Il Piccolo Teatro del Pane” nel quartiere San Pietro Piturno ed il 4 gennaio in piazza Teatro alle 10 ed alle 11:30.Grande festa sarà anche la chiusura delle festività con l’Epifania.Il 5 gennaio La Befana in Biblioteca a partire dalle 17 mentre in piazza Plebiscito dalle 20:00 con la discesa delle Befane dal Campanile di San Pietro de “La befana vien dall’alto” a cura del Gruppo Ricerche Carsiche della Grotta del Trullo, le Befane porteranno dolci a tutti i piccoli della città.Lunedì 6 gennaio, invece, la festa si estende in piazza Teatro e Chiostro Comunale con l’Epifania dell’Associazione Farinella nel Chiostro Comunale e piazza Teatro e l’immancabile discesa delle befane dal campanile di San Pietro.Tutti gli appuntamenti sono disponibili sul programma completo su www.comune.putignano.ba.it “Questo programma Natalizio da’ testimonianza che si può fare squadra tra amministrazione ed associazioni. Sono molto orgoglioso di questo primo programma che riabitua Putignano a mettere insieme più realtà per il bene della città. In questo modo, lo vediamo tutti e tutte, esprimiamo forza e bellezza.Ringrazio tutte le associazioni che hanno voluto collaborare con noi, i commercianti della città e l’assessore Mariano Intini per il coordinamento di tutto il programma insieme anche agli altri assessori ed agli uffici che hanno contribuito affinché tutto ciò accadesse. Insieme abbiamo dato a Putignano il Natale che merita ma sono convinto che sapremo fare ancora di più nei prossimi anni. Vi aspettiamo a Putignano, dove il Natale diventa uno Spettacolo Magico” dichiara il Sindaco Michele Vinella.