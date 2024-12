'Il bacio da sfogliare' di Ilaria Guidantoni: a Putignano una serata tra letteratura e riflessione

PUTIGNANO - Venerdì 13 dicembre 2024, alle 19:30, il Teatro Comunale G. Laterza di Putignano (Corso Giuseppe Garibaldi, 5) ospiterà la presentazione del libro Il bacio da sfogliare di Ilaria Guidantoni, un evento organizzato dall’Associazione Culturale Il Tassello Mancante.

Un viaggio attraverso il significato del bacio

L’autrice, accompagnata da Mario Valentino, direttore artistico e giornalista, e dalla giornalista Annalisa Tatarella, ci guiderà in un viaggio alla scoperta del bacio in tutte le sue sfaccettature. Un gesto universale che parte dalla nostra prima esperienza di vita, il contatto con il seno materno, e che si trasforma in un simbolo di amore, cura e connessione con l’altro.

Nel libro, Guidantoni esplora il bacio attraverso la storia, l’arte, la letteratura, il cinema e persino la gastronomia, rendendolo un tema multidimensionale. Come spiega nella premessa, il bacio è un atto primordiale e sublime, un simbolo di dono totale che collega il nutrimento fisico e spirituale al desiderio di felicità e amore.

Un’opera ricca di arte e delicatezza

Il libro, in 144 pagine arricchite da undici illustrazioni al tratto di Emma Dal Falco, è un’analisi profonda ma accessibile, capace di trasformare il quotidiano in poesia. La copertina, dal titolo Baci rubati / Covid 19, è un’opera d’arte dell’artista Omar Galliani, realizzata in carboncino e grafite su tela, che aggiunge ulteriore valore simbolico al progetto.

Un appuntamento imperdibile

La serata si preannuncia come un’occasione unica per riflettere sulla nostra esperienza umana più intima, quella dell’incontro e della connessione.

Info e dettagli:

📍 Teatro Comunale G. Laterza, Corso Giuseppe Garibaldi, 5 – Putignano (Ba)

⏰ Venerdì 13 dicembre 2024, ore 19:30

🎟 Ingresso libero.

Non mancate! Un libro, un dialogo e un viaggio che arricchiranno il vostro modo di vedere e vivere il bacio.