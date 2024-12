Quando creatività e tradizione si Incontrano: XVIII Mostra di Arte Presepiale a Foggia

FOGGIA – L’arte presepiale torna protagonista a Foggia con la XVIII edizione della Mostra di Arte Presepiale, organizzata dall’Organizzazione di Volontariato (OdV) Presepistica Foggiana. L’evento, che si terrà a Palazzo Dogana, sede storica della Provincia in piazza XX Settembre, sarà visitabile dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Inaugurazione con ospiti d’onore

La cerimonia di apertura, prevista per venerdì 6 dicembre alle ore 18, vedrà la partecipazione di Monsignor Giorgio Ferretti, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, e di Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia. L’ingresso è gratuito e la mostra sarà aperta tutti i giorni, dalle 17 alle 20:30, sia nei feriali che nei festivi.

Un viaggio tra fede e arte

La Mostra offre un percorso tra scenografie iconiche, pastorelli curati nei minimi dettagli e miniature inedite, frutto della maestria e della passione dei volontari dell’OdV Presepistica Foggiana. Ogni presepe esposto racconta una storia unica, realizzata con materiali tradizionali e alternativi, come polistirolo, sughero e legno compensato, e testimonia l’amore per una tradizione radicata nella fede cristiana.

Un impegno che dura tutto l’anno

L’OdV Presepistica Foggiana, guidata dalla presidente Maria Perna, è un punto di riferimento per l’arte presepiale nel territorio da quando è stata fondata, nel 2005. Oltre all’organizzazione della Mostra, l’associazione promuove numerose attività formative durante l’anno, tra cui corsi di artigianato presepiale aperti a tutti i cittadini, in programma ogni anno da febbraio ad aprile.

Un progetto recente ha visto i Maestri Presepisti collaborare con l’Istituto Scolastico Blaise Pascal di Foggia nell’ambito di un Programma Operativo Nazionale (PON), guidando studenti, inclusi ragazzi diversamente abili, nella creazione di piccoli presepi artigianali.

Un messaggio di fede e speranza

La Mostra rappresenta non solo un’occasione per celebrare il Natale, ma anche per riflettere sul dono del presepe come simbolo di fede e unità. “Con questa Mostra desideriamo evocare il mirabile dono che Dio ha fatto all’umanità e trasmettere un messaggio di speranza attraverso l’arte,” sottolinea l’OdV.

Informazioni e prenotazioni

L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Foggia, è aperto a famiglie, visitatori e scolaresche. Queste ultime possono prenotare visite riservate contattando il numero 338 2149350.

Per ulteriori informazioni:

Rosanna Russo – 328 4551968

– 328 4551968 Email : presepisticafoggiana@alice.it

: presepisticafoggiana@alice.it Facebook: Associazione Presepistica Foggiana

Un’occasione imperdibile per immergersi nella magia del Natale e scoprire l’eccellenza artigianale della tradizione presepiale foggiana.