Serie C, Girone C: l'Altamura supera il Trapani 2-1 al 'San Nicola'

– L’Altamura conquista tre punti preziosi nella 17ª giornata di Serie C, Girone C, battendo il Trapani per 2-1 sul terreno del “San Nicola”. La vittoria, ottenuta grazie ai gol di Simone e Rolando, rilancia le ambizioni della squadra pugliese, ora al 12º posto in classifica con 22 punti.

Primo tempo: Altamura in vantaggio con Simone

La partita si accende già all’11', quando Dipinto si avvicina al vantaggio con un tiro pericoloso. Poco dopo, al 19', Rolando, uno dei protagonisti della gara, sfiora la rete con una conclusione insidiosa.

Il gol dell’Altamura arriva al 33': Simone, con un preciso tocco di destro in diagonale, trafigge il portiere avversario e porta i pugliesi sull’1-0. Prima della fine della prima frazione, al 44', Siletti ha l’occasione di raddoppiare, ma il suo colpo di testa non centra il bersaglio.

Secondo tempo: emozioni e reazioni

La ripresa si apre con il Trapani deciso a reagire. Al 9', Fall sfiora il gol del pareggio con un’azione pericolosa. Tuttavia, al 19', l’Altamura trova il raddoppio: Rolando, su un perfetto cross di Dipinto, esegue una splendida girata al volo di sinistro e insacca il 2-0.

Il Trapani non si arrende e accorcia immediatamente le distanze un minuto dopo. Al 20', è ancora Fall a farsi notare, realizzando un rasoterra preciso che riapre il match.

La partita prosegue con occasioni da entrambe le parti. Al 30', Lescano del Trapani va vicino al pareggio con un colpo di testa che sfiora il palo. Due minuti dopo, è nuovamente Rolando dell’Altamura a sfiorare il tris con un’azione personale.

Nel finale, l’Altamura spreca altre occasioni per chiudere definitivamente la partita: al 41', Grande non concretizza una buona opportunità, mentre al 42', Celiento fallisce da posizione favorevole.

Classifica e prospettive

Con questa vittoria, l’Altamura sale al 12º posto con 22 punti, consolidando il suo percorso verso una tranquilla salvezza. Il Trapani, invece, resta al 9º posto a quota 24 punti, in compagnia di Giugliano e Sorrento, e dovrà cercare riscatto nella prossima giornata.