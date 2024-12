Rara malformazione alle vie biliari: operata con successo una bimba di 4 anni al Fazzi di Lecce

LECCE - Un’operazione chirurgica senza precedenti è stata effettuata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove una bimba salentina di 4 anni, affetta da una rara malformazione delle vie biliari, è stata operata con successo. Questo intervento innovativo è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’équipe medica locale e il professor Giovanni Cobellis, coinvolto grazie all’associazione Tria Corda.

La diagnosi: una rara cisti del coledoco

Per mesi la piccola paziente ha sofferto di forti dolori addominali ricorrenti e persistenti. Dopo una visita specialistica condotta dalla dottoressa Lucia Russo, primario facente funzione del reparto di Chirurgia Pediatrica del Fazzi, è stata sottoposta a un’ecografia che ha rivelato una sospetta cisti del coledoco. La diagnosi è stata poi confermata tramite risonanza magnetica.

La cisti del coledoco è una rara malformazione congenita delle vie biliari, con un’incidenza di un caso ogni 150.000 bambini nei paesi occidentali, prevalentemente nelle bambine.

L’intervento chirurgico: un passo storico

L’operazione, effettuata pochi giorni fa, ha comportato la rimozione delle vie biliari extraepatiche e la realizzazione di una anastomosi bilio-digiunale con ansa alla Roux. Si tratta di un intervento complesso e delicato, che è stato eseguito per la prima volta presso l’ospedale Fazzi.

Il contributo del professor Cobellis, Direttore del reparto di Chirurgia Pediatrica e della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica di Ancona, è stato determinante. Il professore ha partecipato a titolo gratuito, grazie al supporto di Tria Corda, un’associazione locale impegnata nel miglioramento delle cure pediatriche nel Salento.

Post-operatorio e dichiarazioni

La bimba ha risposto bene all’intervento e, senza complicanze post-chirurgiche, è stata dimessa dall’ospedale dopo circa dieci giorni.

La dottoressa Lucia Russo ha commentato:

“Questo importante successo chirurgico, ottenuto grazie anche alla presenza e collaborazione del professor Cobellis, ha rappresentato un momento di crescita per tutta l'équipe. Un ringraziamento particolare all’associazione Tria Corda per la disponibilità ad ospitare il Professore, non solo come contributo economico, ma per il valore formativo collettivo. Il nostro obiettivo è rendere la Chirurgia Pediatrica del Fazzi al passo con gli altri centri nazionali".

Russo ha inoltre sottolineato come l’intervento abbia avuto un duplice risultato: non solo un miglioramento della qualità delle cure per i piccoli pazienti salentini, ma anche una significativa riduzione dei disagi economico-logistici per le famiglie, che non hanno dovuto spostarsi in altri centri specializzati fuori regione.

L’associazione Tria Corda si è confermata un partner strategico per la crescita della sanità pediatrica nel Salento, favorendo collaborazioni di alto livello e promuovendo iniziative di formazione per il personale medico locale.

Questo intervento rappresenta un passo importante verso l’eccellenza sanitaria nel territorio, con benefici immediati e prospettive promettenti per il futuro.