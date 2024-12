Tragedia sulla SS272 a San Severo: una donna perde la vita in un grave incidente stradale

SAN SEVERO - Questa mattina, sulla SS272 nei pressi di San Severo, si è verificato un drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 49 anni. Lo scontro, che ha coinvolto due vetture, ha provocato il ribaltamento di uno dei mezzi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e gestire l’emergenza.

Un grido di denuncia

L’incidente ha riacceso le polemiche sulla sicurezza della SS272, definita dal consigliere regionale Napoleone Cera come una "strada maledetta". In un duro intervento, Cera ha espresso indignazione per l'ennesima tragedia su questa arteria, accusando le istituzioni competenti di inerzia:

"Oggi si è consumata l’ennesima tragedia su questa strada, una strage annunciata frutto dell’indifferenza di chi dovrebbe garantire la sicurezza dei cittadini. Da mesi denuncio la pericolosità dell'incrocio sulla SS272 e cosa è stato fatto? NULLA."

Annunciata una denuncia contro ANAS e Provincia di Foggia

Il consigliere ha dichiarato l’intenzione di intraprendere un’azione legale contro ANAS e la Provincia di Foggia per omissione di atti d’ufficio e mancata messa in sicurezza della strada:

"Non resterò in silenzio. Queste morti non possono e non devono passare inosservate. La sicurezza stradale è un diritto, e chi non è in grado di garantirlo deve risponderne nelle sedi opportune."

La questione sicurezza sulla SS272

La SS272 è da tempo al centro delle critiche per la sua pericolosità. L’incidente odierno rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di eventi tragici che hanno causato vittime e feriti su questa arteria. Le richieste di intervento da parte di cittadini e istituzioni locali si scontrano spesso con lungaggini burocratiche e mancanza di risorse, generando un clima di frustrazione e rabbia.

La tragedia odierna riporta al centro dell’attenzione il tema della manutenzione e della sicurezza delle strade pugliesi, sollevando interrogativi su quali misure saranno adottate per prevenire futuri incidenti e tutelare la vita degli automobilisti.