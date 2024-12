Regione Puglia lancia la campagna 'Il giusto è meglio' contro lo spreco alimentare

BARI - La Regione Puglia ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione intitolata "Il giusto è meglio. Per te, per l’ambiente, per la Puglia", con l'obiettivo di promuovere un consumo consapevole e sostenibile. L'iniziativa, presentata oggi dall'assessora all'Ambiente Serena Triggiani e dal direttore regionale della Comunicazione istituzionale Rocco De Franchi, si concentra su tematiche come il risparmio economico, il recupero creativo del cibo e il rispetto della stagionalità, per favorire scelte più responsabili che rispettino l’ambiente e promuovano il benessere individuale e collettivo.

Un messaggio di sostenibilità e responsabilità

La campagna, che partirà il 9 dicembre 2024 e durerà fino al 5 febbraio 2025, Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, sarà diffusa sui principali media regionali, nei mercati a chilometro zero dei capoluoghi e nei canali della grande distribuzione presenti in Puglia. “Questa campagna è un'azione strategica che si inserisce perfettamente nelle politiche di sostenibilità della Regione Puglia”, ha dichiarato l’assessora Triggiani. “Il nostro obiettivo è sensibilizzare su uno dei problemi globali più gravi: lo spreco alimentare. Ogni anno, nell'Unione Europea, vengono prodotti circa 89 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, e il 20% del cibo prodotto viene perso o sprecato. È necessario intervenire su ogni fase della filiera per risolvere questo problema.”

La campagna, infatti, si lega strettamente agli obiettivi della Strategia di sviluppo sostenibile della Puglia e abbraccia tutte le dimensioni dell'Agenda 2030, mettendo in luce l'importanza della collaborazione tra istituzioni, scuole, famiglie e associazioni locali. “L’educazione alimentare è fondamentale, e le scuole insieme alle famiglie sono i luoghi più adatti per diffondere questi messaggi”, ha aggiunto l'assessora.

Buone pratiche contro lo spreco

Il programma della campagna non si limita a sensibilizzare ma propone azioni concrete, come consigli pratici per pianificare la spesa (acquistando solo ciò che serve), conservare correttamente gli alimenti per prolungarne la durata e ridurre gli scarti, recuperare il cibo avanzato creando piatti gustosi, e scegliere prodotti di stagione per sostenere l'agricoltura locale e ridurre l’impatto ambientale.

In questo contesto, è stata creata una borsa eco-friendly, realizzata con strofinacci da cucina recuperati, simbolo di riuso creativo e sostenibilità. Ogni borsa è un pezzo unico, artigianale e pratico per la spesa quotidiana, con un messaggio importante: "Il giusto è meglio, per te, per l’ambiente, per la Puglia". Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra Pazlab e Daf Design, vuole essere anche un oggetto che promuove l'adozione di comportamenti più responsabili nel consumo quotidiano.

Le declinazioni visive della campagna

La campagna si articola in tre principali temi visivi:

Fare la spesa : “Se compri il giusto spendi anche meglio” , per sensibilizzare al risparmio e all'ordine nella spesa.

: , per sensibilizzare al risparmio e all'ordine nella spesa. Famiglia, consumi domestici, mense scolastiche : “Se cucini il giusto mangi anche meglio” , per promuovere la creatività e la condivisione in cucina.

: , per promuovere la creatività e la condivisione in cucina. Stagionalità, mercati coperti, ristoratori: “Se scegli il periodo giusto vivi anche meglio”, per rispettare la stagionalità e ridurre lo spreco alimentare.

Un impegno per il futuro

La campagna non si limita a un'azione mediatica, ma è un impegno tangibile per promuovere un futuro più sostenibile, con l’intento di lasciare un segno concreto per cittadini, produttori e distributori. Rocco De Franchi ha sottolineato che questa iniziativa ha anche un valore culturale e sociale, poiché lo spreco alimentare non è solo un problema ambientale, ma anche un fenomeno che interseca la vita quotidiana delle persone, le loro abitudini e la cultura del consumo.

"La campagna vuole entrare nelle scuole, nei mercati rionali e nei centri di distribuzione, affinché questo messaggio di sostenibilità diventi parte della cultura collettiva", ha aggiunto De Franchi, evidenziando l'importanza di educare le nuove generazioni e di coinvolgere tutti i cittadini nella lotta contro lo spreco alimentare.