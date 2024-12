'Il Sesso debole': a Castellana Grotte la presentazione del libro di Simona Cardinaletti

CASTELLANA GROTTE - Alle radici culturali della violenza di genere: giovedì 5 dicembre, alle h. 18, Simona Cardinaletti presenterà il suo libro “Il Sesso debole” presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte. A seguire la performance “Il volo delle farfalle” con Angela Lacitignola (voce recitante) e Ira Panduku (flauto traverso).Giovedì 5 dicembre si conclude con l’evento “Il volo delle farfalle – La forza e la debolezza delle donne” un intenso calendario di appuntamenti patrocinato dal Comune di Castellana Grotte e dedicato a sensibilizzare e prevenire il fenomeno della violenza maschile sulle donne.L’appuntamento di giovedì 5 dicembre (h.18 – Sala Giunta del Palazzo Municipale), promosso dal Centro Antiviolenza Andromeda dell’Ambito Territoriale di Putignano in collaborazione con il Comune di Castellana Grotte, prevede la presentazione del libro “Il Sesso debole. Debolezza femminile e violenza contro le donne” di e con Simona Cardinaletti.Simona Cardinaletti è una professionista – psicologa, psicoterapeuta, responsabile della casa rifugio per donne maltrattate "Zefiro" di Ancona – che ha fatto dell’aiuto alle donne non solo la sua professione, ma anche lo scopo della sua vita.Stando al fianco delle donne, aiutandole a liberarsi dalla violenza, Simona fa una scoperta che lei stessa definisce “una rivoluzione copernicana”. Comprende che, anche chi come lei non ha subito direttamente dei soprusi, è in qualche modo, in quanto donna, "ingabbiata" da alcune "regole" non scritte e profondamente interiorizzate di cui nemmeno ci si accorge più, perché sono il risultato di millenni di storia dove la donna ha sempre subito i dettami della società, della famiglia, del marito ecc. La differenza tra chi aiuta e chi viene aiutato, a volte, risiede solo nell'aver avuto la fortuna di non aver incontrato uomini violenti.Il Sesso Debole è dunque il libro – scritto da Simona Cardinaletti – che accoglie e raccoglie una visuale molto più ampia, in cui informazioni e testimonianze, se recepite con la giusta attenzione, possono permettere anche a noi di entrare in quella rivoluzione copernicana che ha sperimentato l'autrice, a conferma che è la prospettiva da cui si guarda che fa la differenza, sempre.A dialogare con l’autrice, Angela Lacitignola, Responsabile della Rete dei Centri Antiviolenza di Sud Est Donne. A seguire, proprio Angela Lacitignola sarà la co-protagonista – accompagnata dal flauto traverso di Ira Panduku, della performance “Il volo delle farfalle”, ispirata a storie vere di donne vittime di violenza.La serata sara inaugurata dai saluti istituzionali del Sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, dell’Assessore ai Servizi Sociali, Davide Sportelli e della Responsabile del Settore II Servizi Sociali del Comune di Castellana Grotte, Anita Paolillo.Ingresso libero.: 329/6658408Si ricorda che donne che vivono una relazione violenta e che hanno bisogno di aiuto e sostegno possono contattare il Centro Antiviolenza Andromeda dell’Ambito Territoriale di Putignano al numero +39 339 787 1952.