Roma: 'Riaprite i teatri!', parla Pingitore

ROMA – “La situazione dei teatri romani? Disastrosa!”. Implacabile e sofferta l’accusa di uno come Pier Francesco Pingitore (autore tv, regista, drammaturgo), che parla pro domo sua, perché nell’altro secolo faceva sempre sold out.Storico inventore della compagnia del “Bagaglino”, con Mario Castellacci (settembre 1965), riempiva il vecchio (120 anni) “Salone Margherita” (a via Due Macelli, a due passi da Piazza di Spagna) a volte in diretta Rai1.Chi non ricorda Oreste Lionello nei panni di Andreotti (che una sera c’era davvero in sala e diedero vita a scenette esilaranti), Pierluigi Zerbinati che imitava Craxi, Mario Zamma De Mita e Pippo Franco che cercava di intervistarlo arrampicandosi sui fonemi? E le gambe chilometriche di Valeria Marini e Pamela Prati?Altri tempi! Mitici!Tristemente out sono: Eliseo, Piccolo Eliseo (via Nazionale), Teatro Valle (da 15 anni), Delle Arti (da 40), La Cometa e tanti altri.Del “Salone Margherita” è proprietaria la Banca d’Italia, che qualche soldo dovrebbe averlo. Pingitore (Catanzaro, 27 settembre 1934): “Ha tanti affari, soldi, perché non riapre lo storico teatro romano? Per 50 anni la sala è stata gestita dal Bagaglino, toccando successi mai conosciuti”. Una battuta delle sue: “Per il Giubileo, convertitevi e riapritela”.E magari anche le altre sale sparse in città…