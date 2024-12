Regione Puglia e Aeroporto di Grottaglie: nuovi investimenti per un futuro di innovazione

BARI - Continua l’impegno della Regione Puglia per lo sviluppo dell’aeroporto di Grottaglie. Lo ha reso noto Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per il coordinamento del Piano Taranto. Negli ultimi anni, l’aeroporto si è trasformato in un polo strategico, grazie a interventi infrastrutturali e a investimenti che guardano al futuro.

Tra i progetti di punta, spicca lo spazioporto, una struttura unica in Europa, che rappresenta un’opera di straordinaria importanza per l’innovazione tecnologica. Per la sua realizzazione sono stati stanziati ben 70 milioni di euro. Tuttavia, le novità non finiscono qui: nell’ambito dell’accordo firmato di recente con il Governo sui fondi FSC (Fondo Sviluppo e Coesione), sono previsti ulteriori 4 interventi specifici per l’aeroporto, per un totale di quasi 7 milioni di euro.

I Progetti Realizzati e in Corso

Negli ultimi anni, l’aeroporto di Grottaglie ha già beneficiato di importanti opere infrastrutturali, tra cui:

La realizzazione di una nuova via di rullaggio;

L’ampliamento del piazzale di sosta dei velivoli;

La ristrutturazione degli hangar;

La costruzione di una bretella di collegamento tra l’aeroporto e la strada statale Taranto-Brindisi.

Questi interventi hanno migliorato l’operatività e l’efficienza dell’aeroporto, rendendolo sempre più competitivo sul piano regionale e nazionale.

Nuovi Interventi in Arrivo

Grazie ai fondi recentemente assegnati, saranno avviate ulteriori opere per potenziare la struttura aeroportuale. In particolare, i nuovi interventi prevedono:

L’aggiornamento del sistema di videosorveglianza (TVCC), con un investimento di 276 mila euro;

L’efficientamento dell’impianto di illuminazione dell’area APRON, per un valore di 254 mila euro;

L’ampliamento della ex caserma dei Vigili del Fuoco, con un investimento di 1 milione e 230 mila euro;

La realizzazione di un nuovo sistema antintrusione, per un costo complessivo di 5 milioni di euro.

Obiettivi Futuri: Attivare i Voli di Linea

Oltre a questi interventi, da oltre sette mesi proseguono i lavori di rifacimento del terminal passeggeri. L’obiettivo è ambizioso: completare la ristrutturazione totale del terminal e attivare finalmente i voli di linea passeggeri, ampliando così le opportunità di trasporto e connettività per il territorio.

Un Impegno Continuo per il Territorio

“Lavoriamo con il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per rendere l’aeroporto di Grottaglie un punto di riferimento non solo per la Puglia, ma per tutta l’Europa,” ha dichiarato Cosimo Borraccino. “Gli investimenti fatti finora e quelli in programma dimostrano la volontà di puntare su una struttura strategica per lo sviluppo economico, industriale e turistico della regione.”

Grazie a una visione strategica e a investimenti mirati, l’aeroporto di Grottaglie si prepara a diventare un polo di eccellenza per l’innovazione aerospaziale e per il trasporto passeggeri, con ricadute positive su tutto il territorio pugliese.