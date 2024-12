Roma, tragedia a Colli Aniene: un albero crolla e uccide una donna, un’altra ferita

ROMA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia oggi, 24 dicembre, a Colli Aniene, Roma, dove un albero è crollato all’interno del parco Livio Labor, uccidendo una donna e ferendone gravemente un’altra. Il drammatico incidente è avvenuto in via Cesare Massimo, presumibilmente a causa delle raffiche di vento che hanno colpito la città.

La vittima

La vittima è Francesca Ianni, 45 anni, che si trovava al parco insieme ai suoi tre figli e un’amica. Le due donne erano sedute su una panchina quando l’albero si è abbattuto su di loro. Francesca è morta sul colpo, mentre l’amica è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I.

I figli illesi

Fortunatamente, i tre figli di Francesca non hanno riportato ferite. Sono stati momentaneamente affidati a una conoscente della famiglia, sotto il coordinamento dei servizi sociali.

Indagini in corso

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Il pm di turno ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell’incidente per raccogliere elementi utili all’indagine.

Il cordoglio del sindaco Gualtieri

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il suo profondo cordoglio per l’accaduto e nel pomeriggio ha visitato la donna ferita in ospedale.

“Siamo sgomenti per la tragica morte di Francesca Ianni. È una tragedia che addolora tutta Roma e sulla quale deve essere fatta piena luce. Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della Città ai familiari della vittima.”

Gualtieri ha dichiarato che la donna ricoverata è seguita da un’equipe di alto livello e si attendono le prossime ore per sciogliere la prognosi.