Rossotono, Apulia Distribuzione rafforza la sua rete al Sud: 4 nuove aperture in Puglia e Campania

BARI - Apulia Distribuzione continua la sua espansione nel Mezzogiorno e rafforza la sua presenza in Puglia e Campania con l’apertura di 4 nuovi punti vendita.

In Puglia, i nuovi store nascono sulla scia del progetto di renovation dei negozi storici Rossotono, con il restauro completo di due punti vendita nelle città di Triggiano (BA) e di Capurso (BA).

Lo Store di Triggiano, in via Gramsci, riapre con il format di ultraprossimità Rossotono Easy, una vera e propria “bottega storica” con una superficie di 350 mq, 3 casse a disposizione dei clienti e 10 dipendenti. All’interno è dotato dei reparti ortofrutta, gastronomia, panetteria e macelleria.

Anche il punto vendita di Capurso, in via Valenzano, riapre con il format Rossotono Easy e conta una superficie di 250 mq, 2 casse per i clienti e 7 dipendenti. All’interno sono presenti i reparti ortofrutta gastronomia, panetteria e macelleria con possibilità di piatti pronti d’asporto.

In Campania Rossotono punta sui formati di grande metratura adatti alla spesa di lungo periodo per tutte le famiglie nelle città di Sant’Arpino (CE) e Aversa (CE).

Lo store di Sant’Arpino apre con il format Rossotono Market da 800 mq, la formula oraria 24/7, un ampio parcheggio e conta 20 dipendenti, 4 casse e reparti di ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria e banco caldo con cucina.

Il punto vendita di Aversa nasce con lo stesso format Rossotono Market, ha una metratura di 1000 mq, un parcheggio a disposizione dei clienti ed aperto 24 ore su 24 per tutta la settimana. Conta 20 dipendenti e 5 casse ed è dotato dei reparti ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria e banco caldo con cucina.

All’interno dei punti vendita Rossotono sono presenti 600 referenze a marchio RT e Selezione Rossotono. Tutti gli store aderiscono inoltre al programma loyalty Speasy, con piattaforma e-commerce e app loyalty, con cui i clienti Rossotono possono accedere a sconti e promozioni, oltre a quelli già presenti sui volantini promozionali.

Apulia Distribuzione conta al momento più di 378 punti di vendita in cinque regioni del Sud, per un totale di oltre 200.000 metri quadri di superficie di area vendite, a cui si aggiungono il format dell’ingrosso Cash&Carry Tuttorisparmio con i punti vendita pugliesi di Brindisi, Lucera, Corato e Capurso. Nel 2023 Apulia Distribuzione ha registrato un fatturato pari a 930 milioni di euro e un grado di soddisfazione del cliente pari al 90%

“La prossimità e la flessibilità sono tra i punti di forza dell’insegna Rossotono” commenta Michele Sgaramella, Direttore Commerciale di Apulia Distribuzione “Attraverso la differenziazione del format e la capillarità della nostra rete possiamo intercettare e soddisfare le esigenze di tutte le tipologie dei nostri clienti offrendo loro un’alternativa di eccellenza accessibile a tutti con l’alta qualità dei prodotti Rossotono.”