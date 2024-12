Rosy Chin a Bari: la food blogger scopre lo street food barese tra tradizione e sapori autentici

BARI - La nota food blogger e chef Rosy Chin, proprietaria del celebre Yokohama Sushi Restaurant e creator per GialloZafferano, si è concessa una tappa gastronomica d’eccezione a Bari. L’obiettivo? Immergersi tra i vicoli del capoluogo pugliese alla scoperta dello street food locale, un autentico patrimonio di sapori tradizionali e caserecci.

Un viaggio tra cultura e cucina

Rosy, di origini cinesi ma da sempre innamorata delle tradizioni culinarie italiane, è stata immortalata nei pressi della Basilica di San Nicola, con la celebre statua del santo alle sue spalle, simbolo iconico della città. Tra un assaggio e l’altro, la chef ha documentato il suo viaggio gastronomico con foto e video, condividendo con i suoi follower momenti di puro gusto.

Sapori di strada alla barese

Tra le sue tappe culinarie non sono mancati i must della cucina di strada barese: le sgagliozze (fette di polenta fritta), il panzerotto appena sfornato e le immancabili focacce dal profumo irresistibile. “I sapori pugliesi sono una festa per il palato,” ha commentato Rosy, lodando la semplicità e l’autenticità della cucina barese, capace di conquistare al primo morso.

L'incontro tra Oriente e Occidente

Rosy Chin è famosa per la sua capacità di unire tradizioni culinarie orientali e italiane. La sua visita a Bari rappresenta un altro tassello nel suo percorso di esplorazione della cucina regionale italiana, che spesso ispira nuove creazioni fusion nel suo ristorante.

I fan pugliesi di Rosy hanno accolto con entusiasmo la sua visita, sperando che qualche piatto barese possa presto ispirare le sue celebri ricette condivise su GialloZafferano.

Con il suo mix di tradizione e creatività, Rosy Chin continua a dimostrarsi ambasciatrice dei sapori autentici e del dialogo tra culture culinarie diverse. Questa volta, è Bari a brillare sotto i riflettori del suo viaggio tra i sapori d’Italia.