Rutigliano, sabato 21 e domenica 22 c’è Borgo Fermentato Winter Fest

RUTIGLIANO - Il fermento nel cuore del borgo. Il fermento nel borgo del cuore. Rutigliano è pronta a vivere un fine settimana all’insegna della musica, dell’arte, della cultura e delle tradizioni. Sabato 21 e domenica 22 dicembre, il centro storico della cittadina barese ospiterà Borgo Fermentato Winter Fest, festival organizzato dall’associazione culturale IF Iniziative Future in collaborazione con il comune di Rutigliano.Borgo Fermentato torna, dopo il successo riscosso nell’edizione estiva, in una veste totalmente natalizia. Teatro dell’appuntamento sarà, nuovamente, il borgo antico di Rutigliano, impreziosito per l’occasione dalla presenza di luminarie e addobbi a tema. Borgo Fermentato, dal canto suo, contribuirà a render ancor più magica l’atmosfera del centro storico con una proposta di intrattenimento variegata e destinata a tutte le fasce d’età.Laboratori, mercatini di natale, stand di artigianato e di prodotti locali accompagneranno, sabato prossimo, l’apertura della manifestazione, che proseguirà poi nel pomeriggio con la Jam Session Musicale a cura di Musical Break. Grande attesa, in serata, per il live della band Ultima Fermata Broadway e il dj set di Gianluca Petrella e Oubiko. Si replica, come detto, domenica 22. In evidenza, in mattinata, lo sport - con la corsa podistica non competitiva di beneficienza ribattezzata Babbo Run – e l’intrattenimento per i più piccoli: ad attendere questi ultimi, infatti, ci sarà Borgo Incantato, una parata di mascotte e personaggi Disney tra le vie del borgo antico. Si prosegue, poi, nel pomeriggio con il concerto “Dolci note di Natale” a cura de Il Nuovo Piccolo Conservatorio e, in serata, con il dj set di Stump Valley e Fimiani.Per Rutigliano, insomma, il prossimo sarà a tutti gli effetti un weekend fermentato. Due giorni di festa da vivere assieme.«Rutigliano si prepara a vivere due giorni di festa, nel centro storico, con Borgo Fermentato Winter Fest. Abbiamo voluto riproporre questo appuntamento, all’interno dell’ampio programma natalizio, dopo il grande successo della scorsa estate. Un festival che punta a valorizzare la bellezza del borgo antico di Rutigliano, arricchito dall’atmosfera del Natale, proponendo una serie di attività e, in generale, un intrattenimento destinato a tutte le fasce d’età, in particolare giovani e bambini. Sono in programma concerti, laboratori, mercatini di artigianato e tanto altro. Vivere il borgo vivendo la comunità! Vi aspettiamo, a Rutigliano, per trascorrere, assieme, un bellissimo weekend di festa».Milena Palumbo, assessore alla Cultura e al Turismo del comune di Rutigliano: «Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di Borgo Fermentato in una speciale edizione natalizia. Dopo il grande successo estivo, il nostro centro storico è pronto ad accogliere due serate dedicate alla magia del Natale, con attività pensate per coinvolgere tutta la comunità, adulti e bambini in particolare. L'associazione culturale IF - Iniziative Future ha avuto l'intuizione di costruire un format accattivante che parte dai nostri tratti identitari e si veste di tutto ciò che caratterizza la comunità rutiglianese. Il cuore della nostra città sarà animato da laboratori creativi, spettacoli e intrattenimenti che celebrano lo spirito natalizio creando un’atmosfera unica e suggestiva, impreziosita dalle installazioni luminose e gli allestimenti realizzati con i residenti del borgo stesso».«Borgo Fermentato è un evento che ha già un suo seguito e noi di IF – Iniziative Future abbiamo accettato la sfida di riproporlo in chiave natalizia, precisamente con un Winter Fest. L’evento animerà il centro storico di Rutigliano nelle serate del 21 e del 22 dicembre: Borgo Fermentato, infatti, è il festival che trasforma i borghi in un fermento diffuso tra musica, cultura, arte e tradizione, oltre che specialità di food & beverage. Il progetto nasce proprio con l’idea di creare movimento e un’interazione sociale nel tentativo di promuovere il paese, chi ci abita e chi ci lavora. Ci saranno laboratori per grandi e piccoli, stand vintage, artigiani locali e artisti che animeranno piazza Colamussi e le vie del borgo antico. Non mancherà, come detto, la musica per creare un clima festoso e coinvolgente che renda, ancor più interessante, la partecipazione».