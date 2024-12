San Ferdinando di Puglia, chiusa una attività di internet point che somministrava alimenti e bevande senza alcuna autorizzazione

La chiusura del locale è frutto di una intensa attività di verifiche, effettuata negli ultimi mesi, da personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura Bat, il quale, dopo i dovuti controlli, ha accertato che, nei confronti dell’esercizio in parola, si svolgeva un’attività del tutto abusiva intrapresa senza alcun titolo abilitativo.





In particolare, a seguito di un accesso ispettivo, sono state riscontrate irregolarità riguardanti l’esercizio abusivo di pubblico esercizio di internet point, di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa senza la prescritta SCIA e per non aver inoltrato, nelle modalità previste, la preventiva notifica all’autorità sanitaria.





L’area rimane oggetto di continui monitoraggi da parte delle pattuglie della Questura anche per verificare il rispetto della misura in atto.

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Ieri, uomini e donne della Polizia di Stato, hanno notificato un’ordinanza dirigenziale, emessa dall’Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia, nei confronti del gestore di un esercizio commerciale che, senza alcuna autorizzazione, esercitava attività di somministrazione di alimenti e bevande e di internet point.