Puglia: Piemontese incontra i sindacati del comparto sanità per l'IRCSS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

BARI - “Infermieri, tecnici e altri operatori sanitari sono l’ossatura di qualsiasi realtà ospedaliera: un grande e strategico polo sanitario come Casa Sollievo della Sofferenza sono sicuro che saprà valutare l’impatto di tagli economici che diventano pesanti da gestire nell’economia di famiglie con redditi medio-bassi”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, ricevendo ieri sera negli uffici regionali di via Gentile le rappresentanze di CGIL, CISL e UIL del comparto sanitario.L’incontro era stato richiesto dai sindacati per illustrare la prospettiva negativa causata dai tagli agli incentivi che ridurrebbe di 200 euro le retribuzioni mensili di 1.700 euro mediamente corrisposto al personale non medico e non dirigente dell’IRCSS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a partire da gennaio 2025.“La Regione Puglia sta facendo investimenti molto importanti sul sistema sanitario regionale nel suo complesso e sugli enti ecclesiastici convenzionati”, ha detto l’assessore Piemontese, illustrando ai sindacati i due ultimi investimenti aggiuntivi per complessivi 40 milioni di euro destinati ai 3 enti ecclesiastici pugliesi, fra questi Casa Sollievo della Sofferenza è il più grande.“Spero che l’incontro saggiamente disposto già per domattina tra sindacati e direzione strategica - ha concluso Piemontese - risollevi il morale dei lavoratori, spinta necessaria per garantire la qualità che tutti desideriamo nei servizi per i cittadini che domandano cure e assistenza”.