San Pietro Vernotico: cane da caccia salvato dai Vigili del Fuoco dopo una caduta in un pozzo

SAN PIETRO VERNOTICO - Questa mattina, intorno alle 7:20, i Vigili del Fuoco di Brindisi sono intervenuti in località Moretto, a San Pietro Vernotico, per soccorrere un cane da caccia di razza Breton che era caduto in un pozzo profondo circa dieci metri. Il pozzo, privo di acqua, si trovava in una zona rurale frequentata per attività venatorie.

L'allarme del padrone

A segnalare l’incidente è stato il padrone dell’animale, che si trovava sul posto impegnato in una battuta di caccia con altri partecipanti. Dopo essersi accorto della caduta del cane, l’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Utilizzando le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), i Vigili del Fuoco sono riusciti a imbracare il cane e a riportarlo in superficie in sicurezza. Nonostante alcune ferite e una lieve perdita di sangue, l’animale è stato recuperato in condizioni generali buone.

Il cane è stato consegnato al padrone, che ha dichiarato l’intenzione di farlo visitare al più presto da un veterinario per accertarsi della sua salute.

Pozzo messo in sicurezza

Concluso il recupero, i Vigili del Fuoco si sono assicurati che il pozzo fosse messo in sicurezza per prevenire ulteriori incidenti.