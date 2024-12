'In excelsis Deo': Concerti natalizi per soli, coro e orchestra in Puglia

MONOPOLI - Le festività natalizie si accendono di musica con l’evento “In excelsis Deo”, una serie di concerti dedicati ai brani tradizionali e contemporanei del repertorio natalizio, che si terranno in diverse località pugliesi tra il 15 e il 22 dicembre 2024.

Il programma

Domenica 15 dicembre , alle ore 20:00, il concerto avrà un’anteprima dedicata a soli, coro e strumento a tastiera presso la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Conversano (BA).

, alle ore 20:00, il concerto avrà un’anteprima dedicata a soli, coro e strumento a tastiera presso la a Conversano (BA). Giovedì 18 dicembre , alle ore 10:30, il preludio per soli, coro, orchestra d’archi e strumento a tastiera sarà eseguito nella Casa Circondariale di Turi (BA), in un evento riservato e accessibile su invito.

, alle ore 10:30, il preludio per soli, coro, orchestra d’archi e strumento a tastiera sarà eseguito nella (BA), in un evento riservato e accessibile su invito. Sabato 21 dicembre , alle ore 20:30, il concerto principale si terrà presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine a Pezze di Greco di Fasano (BR).

, alle ore 20:30, il concerto principale si terrà presso la a Pezze di Greco di Fasano (BR). Domenica 22 dicembre, sempre alle ore 20:30, la replica avrà luogo nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Mola di Bari (BA).

L’organizzazione e i protagonisti

Patrocinato dalla Diocesi di Conversano-Monopoli e dai comuni di Conversano, Turi, Fasano e Mola di Bari, il concerto è organizzato dalla corale polifonica “J. S. Bach” di Conversano. La corale, composta da 30 coristi, sarà diretta dal prof. Francesco Dello Spirito Santo, musicista originario di Conversano con esperienza in Puglia e Piemonte.

Tra i solisti si esibiranno le voci di Gaia Di Maggio, Luana Salonna, Rosalba Bottalico, Rosanna Di Carolo, Giambattista Acquatico, Gianni Lepore, Ivan Buonsante e Giacomo Selicato. Il primo violino sarà affidato al maestro Sandra Donvito, mentre il programma musicale spazierà dal repertorio classico a brani moderni, in un viaggio musicale che celebra il Natale attraverso i secoli.

Accesso e partecipazione

Fatta eccezione per il concerto presso la Casa Circondariale di Turi, che è su invito, l’ingresso agli altri eventi è libero e gratuito. La comunità è invitata a partecipare per immergersi nella magia della musica natalizia in queste speciali serate.