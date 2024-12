San Silvestro 2024 al Leonardo Trulli Resort

Vivi la magia del Natale in Valle d’Itria, quando il pittoresco borgo di Locorotondo si trasforma in un incantevole paese delle meraviglie e le strade vengono illuminate da migliaia di luci scintillanti e adornate con decorazioni tradizionali.

I mercatini natalizi e i negozi artigianali offrono prodotti tipici e idee regalo uniche, creando un’atmosfera fiabesca che attira visitatori da tutto il mondo.

Il Leonardo Trulli Resort, situato a pochi passi dal borgo, è noto per l’unicità delle sue sistemazioni, che includono trulli autentici del XVIII secolo, una Piccola Masseria ed una Casa Padronale. Tra queste, spicca la Suite Leonardo, che offre una piscina privata all’interno del trullo circondata dalla pietra naturale.

Ogni trullo combina il fascino dell’architettura tradizionale con i comfort moderni, creando un ambiente ideale sia per un soggiorno romantico che per una vacanza in famiglia.

Un luogo magico, dove concedersi il lusso del proprio tempo e dove il benessere è al centro di tutto, dove l’energia scorre libera.

La struttura vanta una Spa privata, chiamata “Bagno di Natura” immersa in un giardino rigoglioso, con un ulivo al centro, simbolo di forza e bellezza. Qui gli ospiti possono vivere un’esperienza sensoriale completa, grazie ai percorsi benessere che uniscono relax e cura del corpo, con massaggi all’olio extravergine di oliva spremuto a freddo.

Trascorrere il Capodanno al Leonardo Trulli Resort significa immergersi in un’atmosfera magica, tra tradizione, relax e natura, rendendo l'inizio del 2025 un’esperienza davvero speciale.