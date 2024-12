Flaconedivetro, online il video del nuovo singolo ''Lonely People''

“Lonely People” è il titolo del nuovo singolo del cantautore Flaconedivetro, un brano che parla di solitudine e diversità, di quanto immenso e variopinto sia l’universo che ognuno di noi porta dentro di sè, celandolo alla luce del sole.

Il video della canzone è il ritratto di personaggi unici, dipinti ai margini della normalità che svelano la propria solitudine. Un viaggio introspettivo, dove l'anima è un universo da esplorare, un invito a celebrare la nostra straordinaria diversità.

Le sonorità estremamente elettroniche del brano ci trasportano in un’esperienza straniante, in un viaggio psichedelico alla scoperta del nostro più profondo essere.

Artista italiano col cuore campano but based in Brescia. Flaconedivetro è un progetto musicale in cui si uniscono i due luoghi del mio vissuto: le mie origini e il mio presente. Flaconedivetro è una dancehall in cui elettronica e musica pop si intrecciano per creare un ambiente sonoro unico, in cui passato e futuro si fondono in una dimensione intima e personale. Le parole non sono importanti, servono a sussurrare un concetto, a evocare un’autentica nostalgia. La musica, con suoni elettronici graffianti e batterie dinamiche, ti trasporta in un’esperienza coinvolgente. Flaconedivetro è la malinconia di provincia raccontata dagli occhi di chi ricorda casa.