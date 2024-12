Sanità Puglia: la UGL Salute denuncia un 'sistema di potere' e chiede ispezioni immediate

Le accuse della UGL Salute

ROMA - La UGL Salute Puglia alza nuovamente la voce contro le irregolarità e le problematiche che caratterizzano il sistema sanitario regionale. Attraverso un comunicato, il segretario regionale Giuseppe Mesto denuncia l’esistenza di un vero e proprio “sistema di potere” che compromette il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, alimentando pratiche illecite, clientelismo e connivenze.

Secondo il sindacato, numerosi funzionari e strutture operano senza trasparenza, ignorando normative da anni in vigore. Tra i punti principali sollevati:

Inadempienze Contrattuali: La mancata applicazione del CCNL della Sanità Privata AIOP-ARIS, obbligatorio dal 2010 per il comparto sanitario privato regionale, viene contestata. Alcune società, infatti, solo di recente hanno iniziato ad adeguarsi, nonostante il contratto sia stato sottoscritto ufficialmente nel 2020.

Controlli Inefficaci: Gli organi di vigilanza non avrebbero mai verificato la mancata applicazione di norme contrattuali fondamentali, né irrogato sanzioni a chi operava fuori legge.

Ritardi e Opportunismi: L'adeguamento al CCNL è avvenuto in modo tardivo e unilaterale, senza consultare preventivamente i lavoratori o le rappresentanze sindacali.

Richiesta di ispezioni e campagna di denuncia

La UGL Salute ha avviato una serie di denunce ed esposti indirizzati agli organi di controllo regionali e nazionali, tra cui la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti. Il sindacato intende anche lanciare una campagna informativa per sensibilizzare lavoratori e cittadini sul tema.

“Chiediamo ispezioni immediate per mettere fine a queste pratiche opache e inaccettabili”, afferma Giuseppe Mesto. La nota sottolinea la necessità di un intervento tempestivo da parte delle istituzioni regionali per ripristinare la legalità e tutelare i diritti dei lavoratori.

Un appello alle Istituzioni regionali

Il comunicato si chiude con un appello diretto al Presidente della Regione, agli assessori e ai consiglieri regionali affinché prendano provvedimenti concreti contro le irregolarità emerse. "Quando interverranno gli ispettori?" è la domanda centrale che il sindacato rivolge alle autorità competenti.