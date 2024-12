Natale a Borgo Egnazia, un viaggio tra mercatini e atmosfere incantate

SAVELLETRI DI FASANO (BR) – Quest’anno, Borgo Egnazia celebra la magia del Natale raccontando le antiche usanze di ieri, che si fondono con quelle di oggi, creando un connubio tra passato e presente. Dal 22 dicembre fino al 5 gennaio, la Piazza del Borgo verrà animata dalle luci dei Mercatini di Natale, un evento atteso la cui atmosfera di festa coinvolgerà ospiti e visitatori esterni in un viaggio tra artigianato, cucina e spettacoli tipici. – Quest’anno, Borgo Egnazia celebra la magia del Natale raccontando le antiche usanze di ieri, che si fondono con quelle di oggi, creando un connubio tra passato e presente. Dal 22 dicembre fino al 5 gennaio, la Piazza del Borgo verrà animata dalle luci dei Mercatini di Natale, un evento atteso la cui atmosfera di festa coinvolgerà ospiti e visitatori esterni in un viaggio tra artigianato, cucina e spettacoli tipici.





Un ricco calendario di appuntamenti accoglierà tutti coloro che vorranno vivere esperienze uniche durante le Feste a Borgo Egnazia: sempre a partire dal 22 dicembre, l’evento "Natale a Fumetti" vedrà ritrattisti e disegnatori interpretare la magia del Natale a colpi di matita, tra lo scoppiettio della legna e il profumo delle castagne.





Il giorno successivo, il 23 dicembre, ai Mercatini andrà in scena "Babbo Natale al circo", una trasposizione circense senza età, dove acrobati e giocolieri animeranno la Piazza con le loro esibizioni, trasformandola in un luogo dove tradizione e divertimento si incontrano. Lo spettacolo sarà arricchito dalle leccornie dello zucchero filato, le spezie e i dolci alle mandorle, regalando momenti di gioia per i più piccoli.





Le celebrazioni proseguono il 26 dicembre con la "Quadriglia delle Feste", dove artisti di strada e ballerini trasformeranno la Piazza in una festa di danza popolare e convivialità, accompagnata da vino e piatti tipici della tradizione pugliese.





Il 27 dicembre la Piazza del Borgo si trasformerà in un teatro a cielo aperto, dove cantastorie, attori e disegnatori daranno vita a fiabe incantate, grazie all’arte delle ombre, del fumetto e dei burattini, offrendo un’atmosfera suggestiva e onirica.





Non mancherà l’artigianato locale: il 28 dicembre, la Piazza sarà animata da artisti pugliesi, che faranno scoprire il mondo delle arti, della musica e delle antiche tradizioni locali, e ospiterà laboratori dedicati alla cartapesta, alla creta, alla pizzica e al tamburello, accompagnati da esperienze culinarie che rivisitano i piatti della tradizione in chiave contemporanea. Il 29 dicembre, questa esperienza immersiva tra creatività e inspirazioni sarà arricchita anche dalla proiezione di film dedicati al Natale.





Il 4 e il 5 gennaio, in occasione della chiusura dei Mercatini, si potranno assaporare i dolci tipici dell’Epifania, riempiendo la calza della Befana attingendo alle leccornie della tradizione dolciaria locale, accompagnata da musica e spettacoli d’arte.





Durante tutto il periodo delle celebrazioni, grazie all’Associazione Clara - un progetto mirato al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni antiche e della cultura locale - i racconti e le antiche usanze del Natale pugliese prendono vita, intrecciandosi con le celebrazioni più contemporanee di questa festività.





Il Natale a Borgo Egnazia è la festa che unisce il passato e il presente, creando un’esperienza unica e indimenticabile.





Per maggiori informazioni e scoprire il calendario degli eventi: https://pages.borgoegnazia.it/natale-in-puglia/