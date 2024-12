Sanitaservice ASL BT, da oggi in servizio i 49 nuovi ausiliari per tutte le strutture sanitarie della BAT

Un momento di commozione, arrivato a pochi giorni dal Natale, per tutti coloro i quali hanno apposto la loro firma sui contratti per una graduatoria che si spera possa esser ancora utilizzata per incrementare la dotazione organica. La firma è arrivata nelle sale del Polo Universitario dell’ASL BT nell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta alla presenza della Direttrice Generale dell’Azienda Sanitaria dott.ssa Tiziana Dimatteo: «Sappiamo i sacrifici che molte lavoratrici e molti lavoratori hanno fatto in questo periodo in cui Sanitaservice ha operato con una carenza di ausiliari – ha spiegato la dott.ssa Dimatteo - Ma da oggi è iniziato un percorso che porterà ad incrementare questa dotazione organica e siamo davvero felici anche per i neo assunti che entrano con un ruolo importante nella grande organizzazione sanitaria territoriale. E’ importante che questo primo tassello sia arrivato dopo un grande concorso pubblico in cui sono stati migliaia i partecipanti ma gestito in house da Sanitaservice con l’importante ausilio della ASL BT».



Un momento importante per le attività di ausiliariato nelle strutture sanitarie della BAT ha parlato il Direttore Amministrativo della ASL BT il dott. Ivan Viggiano: «Migliorare ulteriormente i servizi ai cittadini che vengono espletati dalla Sanitaservice con la consapevolezza che questi compiti sono essenziali e mai banali per l’intera comunità – ha sottolineato il dott. Viggiano – ora speriamo che ci possa esser ancora spazio per altre assunzioni nel breve e nel medio periodo così da poter valorizzare al massimo anche il concorso espletato negli scorsi mesi».

BARI - Si sono concluse nella tarda mattinata di oggi le operazioni di firma dei contratti con i nuovi 49 ausiliari pulitori della Sanitaservice ASL BT. Un momento di grande importanza per i diretti protagonisti che hanno partecipato al concorso e che si sono classificati tra i primi posti della graduatoria dopo le lunghe procedure necessarie da parte della commissione: «Mi preme ringraziare tutti i componenti della commissione per una procedura selettiva che ha visto coinvolti oltre 4500 partecipanti – ha spiegato la dott.ssa Annachiara Rossiello Amministratrice Unica Sanitaservice ASL BT - Con la firma dei primi 49 contratti raggiungiamo un altro importante traguardo per Sanitaservice e cioè cominciamo a colmare la carenza di personale con l’obiettivo di migliorare ancora di più i tanti servizi che mettiamo in campo per l’Azienda Sanitaria e quindi per i cittadini. Auspichiamo che si possa arrivare all’assunzione di tutte le 117 unità lavorative previste nel Business Plan approvato. Da oggi queste 49 nuove lavoratrici e nuovi lavoratori oltre ad avere una maggiore stabilità dovranno dare un contributo essenziale vivendo in un contesto in cui dovranno mettere in campo grande dedizione e abnegazione come stanno facendo tutti gli altri nostri dipendenti, sentendo la responsabilità di dover garantire un servizio di interesse generale essenziale».