Alla Casa di Pulcinella lo spettacolo dedicato a Raffaella Carrà per 'Futura'

BARI - Venerdì 13 dicembre, alle 18.30, al Teatro Casa di Pulcinella di Bari, sarà proposto lo spettacolo di musica e danza “Io Raffaella”, con Tiziana Loconsole e il corpo di ballo diretto da Mirko Guglielmi, organizzato dall’associazione Vitainmoto all’interno della rassegna “Donne in scena”, realizzata per l’avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità seconda edizione” promosso dal Consiglio regionale della Puglia.Dedicato a Raffaella Carrà e scritto da Annalory Fullone e Marica Di Benedetto con la regia di Mirko Guglielmi, “Io Raffaella” è un varietà musicale che porta sul palco numerosi artisti, cantanti, showgirl e performer sulle note dei brani più significativi della grande ballerina bolognese, sottolineando tutti i suoi talenti, soprattutto quello che ha maggiormente segnato un’epoca: l’arte di trasmettere alle donne e alle persone inascoltate la forza di autodeterminarsi.Questo spettacolo vuole essere una celebrazione vibrante e coinvolgente dell’eredità musicale e dell’impatto culturale di un’artista senza tempo, simbolo di libertà e di parità tra i sessi: Raffaella Carrà è stata infatti cantante, ballerina, attrice, conduttrice e autrice televisiva e radiofonica, un’artista a tutto tondo, considerata “la regina della televisione italiana” e “icona della cultura pop” in Europa e America Latina dalla critica italiana e internazionale, che tra gli anni ’70 e ’80 è diventata precorritrice del femminismo e della libertà sessuale delle donne, oltre che una grande sostenitrice della comunità Lgbtq+.Prima dello show, alle 18, sarà proposta la guida all’ascolto “Un sogno chiamato Raffaella: scardinare il patriarcato”, durante la quale verrà approfondito il percorso artistico della Carrà, caratterizzato da parole, gesti e pensieri rivoluzionari, a partire dal giorno in cui a colpi di caschetto biondo "ruppe” gli schermi contrapponendo all’immagine della donna sottomessa e dipendente quella di una donna forte, padrona del suo destino.Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria, 4 – Bari: 3711929045: 18:30