Sannicola, venerdì 20 dicembre arriva il 'Magico Natale a Sannicola'

SANNICOLA (LE) - Provvisti di sorrisi e del giusto spirito natalizio, Sannicola vi aspetta al "Magico Natale a Sannicola": il tradizionale evento che nasce dall'unione e dalla condivisione tra Amministrazione, Scuola, Commercianti e Associazioni per regalare un momento di gioia per grandi e piccini.





Venerdì 20 dicembre il centro del paese si trasformerà nel grande Villaggio di Babbo Natale con tante iniziative.





Come consueto, dalle ore 16, i ragazzi della scuola primaria di Sannicola animeranno i borghi con canti di Natale. A seguire in piazza, come d’incanto, arriverà Babbo Natale in carrozza.

Ad attenderlo la musica della Salento Street Band, artisti di strada, stand gastronomici, gonfiabili e tanti elfi che animeranno il pomeriggio con tante sorprese e personaggi.





Durante l’evento si potrà visitare Sannicola e le sue frazioni con il "Trenino di Babbo Natale". L’Evento è realizzato dal Comune di Sannicola, Istituto Comprensivo Alezio-Sannicola ed I Commercianti di Sannicola con la collaborazione della Pro loco Sannicola, Consulta Giovanile Sannicola e il Comitato Madonna delle Grazie.