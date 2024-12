Serena Brancale tra i big del Festival di Sanremo: annunciata la lista degli artisti in gara

BARI – La cantante barese Serena Brancale si prepara a calcare il palco più prestigioso della musica italiana. È tra i 30 artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024, come annunciato dal direttore artistico Carlo Conti nel corso del TG1.

Un traguardo importante per Serena, che rappresenterà la sua città e la Puglia in un contesto di altissimo livello, accanto a nomi noti e giovani promesse della musica italiana.

I 30 Big in Gara

La lista degli artisti in gara dimostra ancora una volta la capacità del Festival di Sanremo di coniugare stili diversi, generi innovativi e grandi tradizioni. Ecco i protagonisti dell’edizione 2024:

ACHILLE LAURO

GAIA

COMA_COSE

FRANCESCO GABBANI

WILLIE PEYOTE

NOEMI

RKOMI

MODÀ

ROSE VILLAIN

BRUNORI SAS

IRAMA

CLARA

MASSIMO RANIERI

EMIS KILLA

SARAH TOSCANO

FEDEZ

SIMONE CRISTICCHI

JOAN THIELE

THE KOLORS

BRESH

MARCELLA BELLA

TONY EFFE

ELODIE

OLLY

FRANCESCA MICHIELIN

LUCIO CORSI

SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA & TORMENTO

SERENA BRANCALE

ROCCO HUNT

GIORGIA

La Versatilità di Serena Brancale

Serena Brancale è nota per il suo stile musicale eclettico, che mescola jazz, soul, e pop con grande personalità. La sua presenza al Festival di Sanremo rappresenta un momento cruciale nella sua carriera, un’occasione per far conoscere il suo talento a un pubblico ancora più ampio.

Carlo Conti e la Nuova Edizione

Con Carlo Conti alla guida, l’edizione 2024 promette di essere un mix perfetto di musica di qualità, intrattenimento e spettacolo. La presenza di artisti affermati come Massimo Ranieri e Giorgia, accanto a giovani emergenti come Clara e Sarah Toscano, sottolinea la volontà di rappresentare tutte le sfumature del panorama musicale italiano.

Appuntamento al Teatro Ariston

Non resta che attendere febbraio per vedere Serena Brancale e gli altri artisti esibirsi sul palco del Teatro Ariston, pronti a emozionare e sorprendere milioni di spettatori. Per la cantante barese, sarà un’occasione unica per rappresentare la sua terra e consolidare la sua carriera artistica.

Sanremo 2024 si preannuncia come un’edizione ricca di sorprese e talenti, con una lista di partecipanti che promette di soddisfare ogni tipo di pubblico.