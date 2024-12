La magia del Presepe sospeso a Locorotondo: II edizione

LOCOROTONDO – Torna anche quest’anno, con la sua seconda edizione, il suggestivo Presepe Sospeso, un evento artistico unico curato da Silvestro Simeone e Mirco Matarante, nell'ambito della manifestazione Esseri Urbani.

Dal 7 dicembre 2024, il cuore del borgo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove la tradizione del presepe si intreccia con un'innovativa interpretazione fotografica, regalando ai visitatori un’esperienza emozionante e coinvolgente.

Un Percorso tra Arte e Fede

Il Presepe Sospeso si presenta come un percorso visivo che attraversa le principali vie del centro storico di Locorotondo: Corso Umberto, Via Cavour e Via Morosini. Le immagini fotografiche, sospese lungo le strade, reinterpretano la Natività e i suoi simboli, creando un dialogo tra il sacro e il quotidiano, tra l’arte contemporanea e le tradizioni millenarie.

L’idea Dietro il Presepe Sospeso

La scelta di "sospendere" le fotografie non è casuale: rappresenta la leggerezza e il mistero del Natale, un momento di riflessione che sembra fluttuare tra cielo e terra. I curatori, Simeone e Matarante, hanno voluto offrire un nuovo linguaggio per raccontare la Natività, attraverso immagini che parlano di bellezza, inclusione e spiritualità.

Esseri Urbani: L’Arte nel Tessuto Cittadino

L’iniziativa si inserisce all’interno di Esseri Urbani, una manifestazione che ha fatto di Locorotondo un centro nevralgico per l’arte contemporanea. Questo progetto, che valorizza il territorio e le sue peculiarità, utilizza l’arte come strumento per riscoprire e reinterpretare gli spazi urbani. Il Presepe Sospeso ne è una testimonianza concreta, capace di unire tradizione e innovazione.

Un Evento da Non Perdere

Il Presepe Sospeso sarà visibile per tutto il periodo natalizio, offrendo a cittadini e turisti un’occasione unica per ammirare un’espressione artistica che rinnova il significato della Natività, immergendosi nella magica atmosfera di Locorotondo.

Non perdete l’opportunità di vivere questa esperienza, dove l’arte sospesa racconta un Natale diverso, ma profondamente radicato nella tradizione. L’appuntamento è dal 7 dicembre lungo le strade del centro storico di Locorotondo!