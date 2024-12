Serie B: il Bari supera lo Spezia 2-0 al “San Nicola”

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO – Vittoria importante per il Bari che, nella ventesima giornata di Serie B, supera lo Spezia per 2-0 allo stadio "San Nicola". La partita si è rivelata intensa e ricca di emozioni, con i padroni di casa che hanno imposto il loro ritmo per gran parte del match.

Primo tempo: il vantaggio di Falletti su rigore

Il primo tempo è stato caratterizzato da numerose occasioni. Al 20’, Dorval ha sfiorato il gol con un’azione pericolosa, seguito un minuto dopo da Obaretin, che ha mancato di poco il bersaglio. Tra il 24’ e il 28’, il Bari ha continuato a premere con tentativi di Esposito, Cassata e Mantovani, ma senza riuscire a sbloccare il risultato.

Al 42’ l’episodio chiave: un fallo del portiere spezzino Gori su Falletti ha portato al rigore trasformato dallo stesso Falletti, regalando il vantaggio ai biancorossi. Lo Spezia ha provato a reagire al 45’ con una punizione di Esposito, che è andata vicina al pareggio, ma senza successo.

Secondo tempo: l’autorete di Wisniewski chiude il match

La ripresa si è aperta con un gol annullato a Dorval per fuorigioco al 9’, ma al 11’ il Bari ha trovato il raddoppio. Una conclusione di Falletti è stata deviata nella propria porta da Wisniewski, consolidando il vantaggio della squadra di casa.

Lo Spezia ha cercato di riaprire la partita al 34’, quando Esposito, con un colpo di testa, ha colpito il palo. Nel recupero, al 96’, il Bari ha avuto l’opportunità di arrotondare il risultato, ma Candelari ha sbagliato da una posizione favorevole.

Prossimo appuntamento

Con questa vittoria, il Bari chiude l’anno in bellezza e si prepara al prossimo impegno in Serie B, previsto dopo la sosta natalizia. I biancorossi affronteranno la Reggiana al “Mapei Stadium” domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15, per la ventunesima giornata.