Serie C, Girone C: il Cerignola strappa un punto a Benevento, pareggiando 1-1. Foggia e Crotone pari allo 'Zaccheria'

FRANCESCO LOIACONO - Nella 17ª giornata del Girone C di Serie C, il Cerignola conquista un prezioso pareggio in trasferta contro il Benevento, capolista, al termine di una gara combattuta allo stadio “Ciro Vigorito”.

Benevento-Cerignola 1-1

Il match si accende subito nei primi minuti con il Cerignola che sfiora il vantaggio al 7’, quando Jallow si rende pericoloso sotto porta. Al 13’ Manconi, su calcio di punizione, va vicino alla rete per i padroni di casa. Al 28’ ancora Jallow scuote il palo con un potente destro, mancando di pochissimo il gol per gli ospiti.

Nel secondo tempo, al minuto 8, Tascone cerca la via del gol con un sinistro che termina alto. Il Benevento passa in vantaggio al 13’: sugli sviluppi di un corner battuto da Acampora, Visentin devia sfortunatamente nella propria porta. Il Cerignola non si scompone e trova il pareggio al 17’ con Jallow, che sfrutta un cross preciso di Tascone e insacca con un tocco di sinistro.

Nel finale di gara, occasioni per entrambe le squadre: al 36’ Lanini fallisce una buona opportunità per il Benevento, mentre al 45’ Tascone, con un tiro di destro, non inquadra lo specchio della porta.

Con questo risultato, il Benevento mantiene il primo posto in classifica con 34 punti, seguito dal Cerignola, secondo con 30 punti.

Foggia-Crotone 1-1

Altra partita equilibrata quella disputata allo stadio “Zaccheria” tra Foggia e Crotone, terminata anch’essa con un pareggio. Il Foggia parte forte e si porta in vantaggio al 15’ grazie a Murano, abile a colpire di testa su un cross di Millico. La risposta del Crotone è immediata: al 18’ Oviszach pareggia con una conclusione di destro.

Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Al 5’ Tumminello sfiora il gol per il Crotone, mentre al 15’ Murano va vicino alla doppietta. Al 25’ Gomez non riesce a sfruttare una buona opportunità, mancando l’impatto decisivo di testa. Al 31’, Emmausso spreca un’occasione importante per il Foggia, e al 43’ Tumminello, ancora di testa, non trova il bersaglio.

Con questo risultato, il Foggia si trova al 14° posto in classifica con 18 punti, mentre il Crotone occupa il 4° posto con 26 punti, rimanendo in zona playoff.