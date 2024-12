Serie C Girone C: Il Foggia supera il Picerno 1-0 allo 'Zaccheria'

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia conquista una preziosa vittoria per 1-0 contro il Picerno allo stadio "Zaccheria, in una partita valida per la diciannovesima giornata di andata del Girone C di Serie C. La rete decisiva è arrivata nel primo tempo grazie a Parodi, che ha sfruttato un ottimo cross di Salines.

Primo tempo: equilibrio e gol decisivo

La gara si accende subito con un'occasione per Energe del Picerno al 6', che sfiora il vantaggio. Al 24', i lucani ci riprovano con Bernardotto, che non riesce a indirizzare in porta un colpo di testa.

Il Foggia cresce con il passare dei minuti e al 30' è Parodi a rendersi pericoloso, mancando di poco la rete. Il gol arriva al 37': Parodi, su un preciso cross di Salines, stacca di testa e batte il portiere avversario.

Il Picerno reagisce subito: al 40' Nicoletti va vicino al pareggio, ma non concretizza. Prima dell'intervallo, Petito spreca una buona occasione per gli ospiti al 44', mentre al 45' Salines manca clamorosamente il raddoppio da posizione favorevole.

Secondo tempo: il Foggia resiste

Nella ripresa, il Picerno parte forte e al 2' si vede annullare una rete di Bernardotto per fuorigioco. Al 7', il Foggia sfiora il 2-0 con Millico, che si rende protagonista di una buona azione personale.

Al 17', è ancora Salines a mancare per un soffio il gol del raddoppio, mentre al 33' e al 37' Millico e Mazzocco sfiorano il colpo del KO. Sul fronte opposto, al 40' Murano non riesce a trovare la porta con un colpo di testa.

Situazione in classifica

Con questa vittoria, il Foggia si porta al dodicesimo posto in classifica con 24 punti, a pari merito con la Cavese. Il Picerno, nonostante la sconfitta, mantiene il settimo posto con 28 punti, condiviso con il Catania.

Una vittoria importante per i dauni, che possono guardare con maggiore fiducia al prosieguo della stagione, mentre il Picerno cercherà di riscattarsi nelle prossime gare per restare in zona playoff.