Serie C, Girone C: il Monopoli espugna Giugliano 2-1 e sale al secondo posto

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli si impone per 2-1 sul Giugliano al “De Cristofaro” nella 18ª giornata di andata del girone C di Serie C, consolidando il secondo posto in classifica con 32 punti. La partita è stata intensa, con episodi decisivi sia sul piano tecnico che disciplinare.

Primo tempo: Grandolfo sblocca il match, Giugliano in dieci

La gara si accende fin dai primi minuti. Al 1’, il Monopoli sfiora il vantaggio con De Paoli, che non riesce a indirizzare di testa verso la porta. La risposta del Giugliano arriva al 9’, quando Giorgione calcia una punizione senza però centrare il bersaglio.

Il Monopoli passa in vantaggio al 20’: Grandolfo, su un perfetto cross di Falzerano, colpisce al volo di destro superando il portiere avversario. I padroni di casa cercano la reazione al 32’ con Caldore, che va vicino al pareggio.

Il Giugliano subisce una battuta d’arresto al 37’: De Paoli viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i campani in inferiorità numerica. Prima del termine della frazione, al 44’, il Monopoli sfiora il raddoppio con Scipioni, ma il primo tempo si chiude sull’1-0.

Secondo tempo: Bruschi raddoppia, Ciuferri accorcia nel recupero

Nel secondo tempo il Giugliano prova subito a rientrare in partita: all’8’ Caldore, di testa, colpisce il palo. Un minuto dopo arriva il raddoppio del Monopoli: Bruschi, su assist di Cristallo, realizza una spettacolare mezza rovesciata al volo di sinistro che lascia immobile il portiere avversario.

Il Monopoli continua a spingere e al 21’ è ancora Bruschi a sfiorare la terza rete, confermandosi tra i migliori in campo. Il Giugliano, nonostante l’inferiorità numerica, non si arrende e trova il gol al 94’: Ciuferri, con una conclusione potente da fuori area, accorcia le distanze. Il risultato però non cambia, e il Monopoli porta a casa i tre punti.

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, il Monopoli si porta al secondo posto in classifica con 32 punti, continuando la sua rincorsa alla vetta. Il Giugliano, invece, rimane al decimo posto con 24 punti, appaiato al Trapani.

Una prestazione di carattere per i pugliesi, che confermano la loro solidità e ambizione, mentre il Giugliano dovrà ripartire per evitare di perdere terreno in una classifica ancora aperta a molte possibilità.