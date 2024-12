Serie C, Girone C: l’Altamura cade in casa, 1-3 contro l’Avellino

Nella diciannovesima giornata di andata del girone C di Serie C, l’Altamura subisce una sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Avellino allo stadio “D’Angelo”. La partita, ricca di emozioni e occasioni da entrambe le parti, ha visto i biancorossi partire forte, ma soccombere alla maggiore concretezza degli ospiti.

Primo tempo: l’illusione del vantaggio

L’Altamura apre le danze al 6’ con Rolando, che colpisce di testa su un perfetto cross di Acampa, portando in vantaggio i padroni di casa. Pochi minuti dopo, all’11’, Grande sfiora il raddoppio con un tiro insidioso, ma il portiere avellinese si salva. La reazione dell’Avellino non tarda ad arrivare: al 24’ Redan firma il pareggio con una precisa conclusione di destro che non lascia scampo a Guido. Gli ospiti continuano a premere, e al 26’ Palmiero sfiora il gol con un tiro dalla distanza. Sul finire della prima frazione, al 39’, Rolando spreca una buona opportunità per riportare avanti l’Altamura.

Secondo tempo: Avellino spietato

La ripresa si apre con l’Avellino in avanti. Al 2’ Patierno firma il vantaggio ospite con un colpo di testa preciso su assist di Cancellotti. L’Altamura prova a reagire immediatamente, ma Grande, al 5’, manca di poco il gol del pari. La partita resta viva: al 14’ Patierno sciupa un’occasione favorevole per chiudere la gara, mentre al 18’ Rocca, per l’Altamura, va vicino al bersaglio. Nei minuti finali, i padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca disperata del pareggio. Al 41’ Leonetti sfiora la rete del 2-2, ma l’Avellino, in contropiede, chiude definitivamente i conti al 91’: Gori segna il 3-1 con un tocco di sinistro a porta vuota, su assist di Redan.

Classifica: Avellino al secondo posto, Altamura dodicesima

Con questa vittoria, l’Avellino sale al secondo posto in classifica con 32 punti, affiancando il Monopoli. L’Altamura, invece, resta ferma a 23 punti, occupando la dodicesima posizione. Una sconfitta amara per i pugliesi, che ora dovranno concentrarsi sulle prossime partite per risalire in classifica e allontanarsi dalla zona pericolosa.