Cinema: 'Taibale' si aggiudica premi nei Festival cinematografici di Thailandia, India e Grecia

BARI - Il documentario “Taibale, storia di una bambina salvata”, scritto e diretto da Gianni Torres, è stato insignito di tre prestigiosi premi internazionali, a due mesi della sua uscita: “Miglior Documentario” ai Bangkok Movie Awards in Thailandia, “Miglior Film in Lingua Straniera” al Buddha International Film Festival di Pune in India e Menzione D’Onore all’ Athens International Monthly Film Festival e, notizia di queste ore, è stato inoltre annunciato nelle Selezioni Ufficiali del Belgrade International Film Festival nelle sezioni “Best Documentary” e “Best Producer”. Questi festival rappresentano punti di riferimento internazionale per il cinema indipendente e testimoniano l’impatto globale della pellicola. Nei prossimi mesi si attendono altre presentazioni in Festival internazionali di ogni continente.Il documentario mette in luce l’inedita e toccante storia di Taibale (oggi conosciuta come Antonieta), una bambina ebrea polacca sopravvissuta all’Olocausto grazie a una serie di atti eroici. La sua salvezza fu possibile grazie a una donazione in oro del nonno, alla prima protezione di un barone cristiano e al coraggio di Rivka, una giovane partigiana di sedici anni, sua lontana parente, che mantenne la promessa fatta alla madre di salvarla qualora fosse scampata al genocidio. La vicenda attraversa territori oggi sotto pressione, come 80 anni fa, ossia Bielorussia, Polonia, Lituania, Israele, e culmina in Brasile, dove Taibale approdò all’età di sette anni fino a divenire nei successivi decenni una delle filantrope più brillanti e generose.La narrazione, arricchita da uno stile visivo innovativo, combina il tradizionale linguaggio documentaristico con le potenzialità dell’intelligenza artificiale, dando vita al genere che alcuni chiamano “DocumentAi”, anticipando di fatto ciò che si vedrà sempre più spesso nei prossimi tempi. Questa tecnica permette una rappresentazione fedele e immersiva della realtà, ampliando i confini del cinema documentaristico. Il film è una co-produzione internazionale tra ALTRE PRODUZIONI (Italia) e CASADEFORÇA PRODUÇÕES (Brasile), con le musiche del compositore Vincenzo Abbracciante.Presentato in anteprima mondiale a Bangkok, il documentario continua a ottenere consensi grazie alla sua capacità di unire memoria storica e innovazione tecnologica. In Italia approderà nel 2025.Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=5h8BhgSac50