Serie C, Girone C: Monopoli e Avellino si dividono la posta, è 1-1 al 'Veneziani'

- Il Monopoli e l’Avellino hanno pareggiato 1-1 alnella 17ª giornata del Girone C di Serie C. Un match intenso e ricco di emozioni ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, ma senza vincitori.

Primo tempo: botta e risposta tra De Cristofaro e Yabrè

L'Avellino parte forte e trova il vantaggio al 17' con De Cristofaro, che insacca di destro su assist preciso di Armellino. Il Monopoli, però, non tarda a rispondere: al 36' Yabrè sigla il pareggio con una splendida girata al volo di sinistro, sfruttando un ottimo cross di Grandolfo. Prima dell’intervallo, proprio Grandolfo va vicino al gol, sfiorando il sorpasso al 43'.

Secondo tempo: occasioni, ma nessun gol

Nella ripresa entrambe le squadre spingono per il vantaggio. Il Monopoli si rende pericoloso al 16' con Scipioni, che calcia alto. Al 23' l’Avellino risponde con Gori, che per poco non segna. La migliore occasione del tempo arriva al 31', quando Russo, su punizione, sfiora il gol. Nel finale, al 40', Patierno non riesce a concretizzare una buona opportunità per i pugliesi. Al 95', in pieno recupero, l’Avellino tenta l’ultima carta con Armellino, ma il suo colpo di testa non trova la porta.

La situazione in classifica

Con questo pareggio, il Monopoli mantiene il terzo posto in classifica con 29 punti, consolidando la propria posizione in zona playoff. L’Avellino, invece, raggiunge quota 26 punti, a pari merito con Crotone e Potenza, al quinto posto.