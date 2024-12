Mola di Bari: al via la Stagione concertistica 'Mola e una notte II - Voci di donne'

MOLA DI BARI - L'Associazione Labs, sede di Mola di Bari, inaugura la stagione concertistica "Mola e una notte II - Voci di donne: melodie e storia attraverso i secoli", con un evento imperdibile giovedì 5 dicembre alle ore 20.00 presso il Teatro N. Van Westerhout. La serata darà il via a un viaggio musicale e culturale che unisce grandi composizioni e riflessioni sulla parità di genere.

Protagonisti e Programma Musicale

Ad aprire la stagione saranno gli acclamati pianisti Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, che si esibiranno in un repertorio straordinario. Il duo condurrà il pubblico attraverso le celebri ouverture di Rossini, tra cui Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra e Italiana in Algeri. Non mancheranno brani intrisi di tradizioni popolari, come le danze ungheresi di Brahms e le danze slave di Dvořák, insieme ad altre sorprese musicali.

Cultura e Parità di Genere

La serata sarà arricchita dalla conversazione con la Prof.ssa Stefania Argentieri, che esplorerà il tema "Rossini e l’universo femminile", analizzando il ruolo centrale delle figure femminili nella vita e nelle opere del compositore. Questo dialogo si inserisce all’interno del progetto "La Puglia per la parità", giunto alla seconda edizione, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia per sensibilizzare sulle tematiche della parità di genere attraverso la cultura.

Informazioni e Contatti

L’evento fa parte del CUE (Cartellone Unico degli Eventi) del Comune di Mola di Bari ed è sostenuto nell’ambito dell’Avviso Futura. La Puglia per la parità.

Per partecipare o ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare: