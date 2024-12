Serie C: il Foggia pareggia 0-0 contro il Trapani al Provinciale

Il Foggia pareggia 0-0 contro il Trapani al “Provinciale” nella ventesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo all’ 11’ Kanoute dei siciliani va vicino al gol. Al 13’ Gargiulo dei pugliesi sfiora la rete. Al 31’ Benedetti del Trapani su punizione non inquadra la porta. Al 40’ Fall di testa per poco non riesce a segnare. Al 44’ Seculin del Foggia per un soffio non realizza un gol. Nel secondo tempo al 10’ Mazzocco non concretizza una buona occasione. Al 13’ Millico dei dauni va a un passo dal vantaggio. Al 24’ Celiento del Trapani di testa colpisce il palo. Al 30’ Vezzoni sbaglia da una posizione favorevole. Al 45’ Bifulco dei siciliani con una conclusione di destro da fuori area per pochissimo non segna una rete. Il Foggia è dodicesimo in classifica con 25 punti. Il Trapani è nono con 28 punti insieme al Picerno.