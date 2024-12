Serie C: Monopoli travolgente, 3-0 alla Turris al Veneziani

FRANCESCO LOIACONO – Giornata da incorniciare per il Monopoli, che si impone con un netto 3-0 sulla Turris nella ventesima giornata del girone C di Serie C, regalando ai tifosi biancoverdi un’ultima gara casalinga prima di Natale ricca di emozioni e qualità.

La partita si apre con il Monopoli subito aggressivo: al 7', è Angileri a sbloccare il risultato con un preciso colpo di testa su cross perfetto di Bruschi, confermando un’intesa vincente tra i due. I padroni di casa continuano a spingere e sfiorano il raddoppio al 19', con Bruschi ancora protagonista: il suo colpo di testa lambisce il palo.

La Turris prova a reagire, ma è sempre il Monopoli a rendersi pericoloso: al 20', Grandolfo, servito in area, non riesce a schiacciare il pallone in rete. Nel finale di primo tempo, al 42', un lampo della Turris con Onofrietti, che sfiora il pareggio con un tiro insidioso, ma la difesa biancoverde tiene.

Nella ripresa, il Monopoli continua a dominare e concretizza la sua superiorità: al 22', arriva il meritato raddoppio firmato da Grandolfo, che con un tocco al volo su assist di Bruschi manda in visibilio i tifosi. La squadra di casa non si ferma e trova il terzo gol al 39', ancora con Grandolfo, che sigla una splendida rete con un sinistro preciso da fuori area su passaggio di Bulevardi.

Con questa vittoria, il Monopoli dimostra solidità e concretezza, consolidando la sua posizione in classifica e regalando entusiasmo per il proseguo della stagione. La Turris, nonostante qualche spunto, non è riuscita a contrastare la superiorità degli avversari, tornando a casa a mani vuote.

Monopoli 3-0 Turris

Marcatori: