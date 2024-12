Ss Lazio fb

- Il Lecce perde 1-2 con la Lazio al "Via del Mare" nella diciassettesima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 7' Lazzari va vicino al gol. Al 15' Morente sfiora la rete. Al 26' Dia di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 38' Baschirotyo per poco non riesce a segnare. Al 45' la Lazio passa in vantaggio con Castellanos su rigore concesso per un fallo di mano di Guilbert che viene espulso lasciando i salentini in dieci.Nel secondo tempo al 5' il Lecce pareggia con Morente, conclusione di destro da fuori area. Al 19' annullata una rete a Dia della Lazio per un fuorigioco. Al 42' la Lazio torna in vantaggio con Marusic, tocco al volo di sinistro in diagonale. Al 95' Kaba del Lecce di testa colpisce la traversa. Il Lecce è dodicesimo con 16 punti insieme al Genoa e alla Roma. La Lazio è terza con 34 punti con l'Inter.