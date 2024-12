Serie A: l'Atalanta resta a -1 dal Napoli

Espugnando l'Olimpico con un secco 0-2 alla Roma, e spingendo i giallorossi verso la zona retrocessione, ora distante di 2 punti per gli uomini di Claudio Ranieri, l'Atalanta ha ottenuto l'ottavo successo di fila in questo campionato. Con questa vittoria, gli orobici restano al secondo posto e a 1 punto di distacco dal Napoli che resta capolista in virtù dello 0-1 rifilato al Torino nella gara giocata al Vecchio Comunale nel pomeriggio del 1 dicembre 2024. Quanto accaduto, invece, nello stadio della Capitale nella serata di lunedì 2 dicembre, è stato l'epilogo della quattordicesima giornata della Serie A 2024-2025, monca di Fiorentina-Inter. Il suo svolgimento al Franchi, alle ore 18 del 1 dicembre, quale incontro di cartello della stessa, e poi rinviato a data da destinarsi per l'improvviso malore occorso al viola Edoardo Bove, avrebbe potuto contribuire con Roma- Atalanta a ribaltare il secondo posto nella classifica del primo campionato italiano.