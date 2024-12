Ante Rebic: l’attaccante del Lecce torna a colpire la Juventus e firma il primo gol in giallorosso

Us Lecce

FRANCESCO LOIACONO - Ante Rebic, attaccante croato del Lecce, ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia dei salentini in un momento decisivo: al 93' della sfida contro la Juventus, durante la quattordicesima giornata di Serie A, ha realizzato una rete che non solo ha lasciato il segno, ma ha confermato la sua abilità nel colpire i bianconeri.

La rete segnata al "Via del Mare" è infatti la quinta che Rebic mette a segno nella sua carriera contro la Juventus. Il rapporto tra il croato e la squadra torinese è costellato di momenti memorabili, iniziati il 13 febbraio 2020, quando, vestendo la maglia del Milan, segnò il suo primo gol contro i bianconeri nella semifinale di Coppa Italia.

Successivamente, Rebic ha continuato a essere una spina nel fianco della Juventus: il 7 luglio 2020, ancora con il Milan, realizzò una rete nella spettacolare vittoria per 4-2 in campionato. La terza segnatura arrivò il 9 maggio 2021 in un’importante sfida di Serie A, quando il Milan si impose per 3-0 all’Allianz Stadium. Infine, il croato timbrò il cartellino a settembre 2021, nuovamente in un match tra Juventus e Milan, confermando la sua capacità di esaltarsi contro i bianconeri.

Ora, a 31 anni, Rebic si presenta come un elemento chiave per l’attacco del Lecce. La sua esperienza e il suo fiuto del gol saranno fondamentali per aiutare la squadra giallorossa a raggiungere l’obiettivo stagionale: la salvezza in Serie A. Con il suo primo gol in giallorosso, Rebic ha lanciato un segnale chiaro: è pronto a dare il suo contributo e a diventare un protagonista nel campionato con la maglia del Lecce.

I salentini, con giocatori come Rebic, possono sperare di affrontare con maggiore fiducia le sfide cruciali che li attendono nel corso della stagione.