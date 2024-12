Serie A, Lecce-Monza: sfida cruciale al 'Via del Mare'

FRANCESCO LOIACONO - Domani alle 12:30, il Lecce ospiterà il Monza allo stadio “Via del Mare” per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre, reduci da sconfitte nell’ultimo turno, cercano punti preziosi per i rispettivi obiettivi: salvezza per i salentini e risalita dal penultimo posto per i brianzoli.

Lecce: obbligo di riscatto dopo la sconfitta con la Roma

Il Lecce, allenato da Marco Giampaolo, arriva dalla pesante sconfitta per 4-1 subita contro la Roma all’“Olimpico”. I salentini puntano a ritrovare la vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione e avvicinarsi alla salvezza. Giampaolo dovrà fare i conti con diverse assenze: Gallo, Banda e Bonifazi sono indisponibili per infortunio.

Nel probabile 4-3-1-2 del tecnico, gli esterni saranno Ramadani e Rafia, mentre a centrocampo il ruolo di regista sarà affidato a Morenre. In attacco, spazio alla coppia formata da Krstovic e Pierotti, chiamati a garantire concretezza sotto porta.

Monza: Nesta cerca il riscatto dopo il ko con l’Udinese

Il Monza di Alessandro Nesta, reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro l’Udinese, ha un disperato bisogno di punti per abbandonare il penultimo posto in classifica. Anche per i brianzoli, però, le defezioni non mancano: Pessina e Petagna saranno assenti per problemi muscolari.

Nesta dovrebbe schierare un 3-4-1-2 con Bianco e Daniel Maldini sugli esterni e Kyriakopoulos nel ruolo di trequartista. In avanti, il tandem offensivo sarà composto da Djuric e Mota Carvalho, chiamati a capitalizzare le occasioni create dalla squadra.

L’arbitro e il precedente più recente

A dirigere la gara sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, in provincia di Latina.

L’ultimo confronto in Serie A tra Lecce e Monza al “Via del Mare” risale al 27 aprile 2024. In quell’occasione, la partita terminò 1-1: nel secondo tempo, i salentini passarono in vantaggio al 45’ con Krstovic, ma i lombardi riuscirono a pareggiare al 95’ grazie a un gol di Pessina.

Un match dal peso specifico elevato

Con entrambe le squadre alla ricerca disperata di punti, la sfida tra Lecce e Monza si preannuncia tesa e combattuta. Da un lato, il Lecce dovrà sfruttare il fattore campo per riscattare la prestazione opaca contro la Roma; dall’altro, il Monza cercherà di ritrovare brillantezza per risollevarsi in classifica.

Appuntamento domani al “Via del Mare” per una gara che potrebbe segnare una svolta importante nella stagione di entrambe le formazioni.