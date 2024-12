Ferrovie del Sud Est, Crispiano: proseguono i lavori per la realizzazione dell'hub intermodale

BARI – La stazione di Crispiano, in provincia di Taranto, si appresta a diventare un hub intermodale accessibile a tutti e connessa al tessuto urbano circostante grazie a un nuovo parcheggio di interscambio.Gli interventi in corso prevedono il restauro della facciata, il rinnovo della sala d’attesa e del bagno di stazione, la riqualificazione della piazza con un nuovo impianto di illuminazione, la creazione di aree verdi, la riorganizzazione della circolazione stradale e l’introduzione di una corsia kiss & ride.Grande attenzione è riservata all’accessibilità. Grazie all’innalzamento dei marciapiedi di stazione per facilitare l’ingresso e l’uscita dal treno, all’eliminazione delle barriere architettoniche e all’adeguamento dei percorsi per ipovedenti con inserimento di mappe tattili, la stazione diventa accessibile a tutti.FSE sta realizzando un nuovo sottopasso ciclopedonale per collegare i binari tramite scale e rampe pedonali. Nell’ambito degli interventi è prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede in corrispondenza del binario 2 coperto da una pensilina e la riqualificazione della pensilina del primo binario.L’investimento complessivo dei lavori, affidati alla ditta Guastamacchia S.P.A, è di circa 7,5 milioni di euro.