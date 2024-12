Solidarietà natalizia: il Movimento Italiano Disabili di Bari porta doni ai più bisognosi

BARI - Un gesto di grande solidarietà illumina il Natale di Bari e oltre, grazie al Movimento Italiano Disabili, coordinato da Nicola Papagna, in collaborazione con le associazioni Palese Insieme Onlus e Impegno 95. In occasione del pranzo natalizio della Comunità di Sant’Egidio di Bari, saranno distribuiti panettoni e calze di cioccolato ai bambini accolti presso l’orfanotrofio delle suore francescane in Albania.

Questa iniziativa rappresenta un importante segnale di attenzione verso le persone in difficoltà, specialmente durante le festività, periodo in cui il calore umano e la solidarietà possono fare la differenza.

I ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va al Presidente Gaetano Frulli del gruppo Frulli Rappresentanze, a Vincenzo Lioce, responsabile del personale di Magna PT, e a Monica Maffei, il cui supporto è stato fondamentale per rendere possibile questa iniziativa. Un ringraziamento speciale va anche all’assessore Michelangelo Cavone della Città Metropolitana di Bari per il suo sostegno.

Premio Solidarietà il 6 gennaio

La solidarietà non si ferma con il Natale: il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il Premio Solidarietà sarà assegnato alla Comunità di Sant’Egidio di Bari, ai volontari della Mensa della Cattedrale di Bari e a Equanima, in riconoscimento del loro straordinario impegno a favore dei più poveri.

Questa serie di iniziative sottolinea come l’unione tra associazioni, cittadini e istituzioni possa creare un impatto positivo e duraturo nella vita delle persone meno fortunate, regalando loro un Natale all’insegna della gioia e della speranza.