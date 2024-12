SSC Bari: Falletti trascinatore, in attesa del finalizzatore

Essa, nel mercato invernale che si aprirà il 3 gennaio, dovrà acquistare un attaccante prolifico e capace di finalizzare i "suggerimenti" dello stesso Falletti. Se questa punta non dovesse arrivare, non resterà che affidarsi all'estro del centrocampista uruguagio che, unitamente ad altri colleghi di reparto e della difesa, per quanto espresso sinora, ha confermato che la struttura offensiva del Bari è presente nelle retrovie, anzichè nel reparto avanzato.

Autore dell'1-0 su rigore e inventore del raddoppio con cui il Bari ha sconfitto lo Spezia per 2-0, Cesar Falletti è divenuto un calciatore da copertina nel fine anno biancorosso. Dopo aver contribuito a chiudere in bellezza il 2024 al San Nicola nella partita del 29 dicembre 2024 e reduce da un lungo stop per infortunio, Falletti, per le qualità dimostrate anche nelle precedenti gare, potrà essere il trascinatore del Bari anche nel 2025? La risposta a questa domanda non arriverà solo dal campo ma anche dalla dirigenza biancorossa.