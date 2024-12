Successo della Stagione crocieristica 2024 nei Porti di Bari, Brindisi e Monopoli: un’eccellenza nella gestione dei servizi turistici

BARI – La stagione crocieristica 2024 ha registrato un bilancio estremamente positivo nei porti di Bari, Brindisi e Monopoli, confermando l’appeal della Puglia come meta privilegiata per i turisti internazionali. I numeri parlano chiaro: un flusso crescente di passeggeri, un incremento delle navi da crociera attraccate e un’ottimizzazione dei servizi a terra che hanno reso l’esperienza ancora più accogliente e indimenticabile per i visitatori.L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in collaborazione con Puglia Promozione, ha finanziato e supportato una serie di attività strategiche per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, con l’obiettivo di garantire la migliore esperienza ai turisti che arrivano nei porti pugliesi. Le attività sono state attuate grazie al coinvolgimento di UNPLI Puglia APS, che ha messo in campo numerosi operatori e volontari altamente qualificati per il supporto diretto ai crocieristi.In particolare, l’azione ha riguardato la gestione di punti informativi nei principali porti della regione, dove turisti e passeggeri hanno potuto ricevere informazioni su itinerari, attrazioni locali, servizi e opportunità turistiche. L’attenzione al dettaglio e la disponibilità degli operatori sono stati apprezzati dai visitatori, che hanno potuto approfittare di un'accoglienza personalizzata e orientata a soddisfare ogni loro esigenza.Le attività di animazione hanno ulteriormente arricchito l’offerta turistica, creando un’atmosfera vivace che ha coinvolto anche le imprese culturali e creative e le imprese produttive. Artisti, musicisti, danzatori, gruppi folkloristici e imprese agroalimentari hanno accolto i turisti, offrendo loro un assaggio delle tradizioni culturali, artistiche ed enogastronomiche pugliesi. Le performance si sono svolte in sinergia con le operazioni di accoglienza, facendo sì che ogni visitatore si sentisse immediatamente immerso nell’autenticità della Puglia.Il successo di questa stagione crocieristica 2024 rappresenta un importante passo avanti nella promozione della Puglia come destinazione turistica di livello internazionale. L’efficace collaborazione tra l'Autorità di Sistema Portuale, PugliaPromozione e UNPLI Puglia APS ha permesso di mettere in campo un modello di accoglienza e informazione che ha reso l’intera esperienza più fluida e soddisfacente, contribuendo a rafforzare il legame tra il turismo crocieristico e il territorio.Le attività di accoglienza e informazione non solo hanno ottimizzato l'esperienza turistica, ma hanno anche avuto un impatto positivo sul territorio, favorendo la sostenibilità del flusso turistico e contribuendo all'incremento delle visite ai centri storici e alle risorse locali. L'integrazione di soluzioni digitali e fisiche, insieme alla forte componente di valorizzazione delle tradizioni locali, ha infatti reso questa stagione crocieristica una delle più riuscite degli ultimi anni.Sabato 28 Dicembre alle ore 08:30, al Terminal Crociere del Porto di Bari, l’ultimo sbarco dell’anno della MSC Sinfonia sarà accolto con la banda Basilio Giandonato di Ruvo di Puglia e con la degustazione di Pane, Ricotta e Confetture delle aziende Micco di Michele Colella e Delizie Casearie di Corato, grazie al coordinamento della Pro Loco Ruvo di Puglia e della Pro Loco di Corato.Il successo di questa stagione non è che un segno tangibile di un lavoro di valorizzazione e promozione del patrimonio pugliese, destinato a crescere anche nei prossimi anni.