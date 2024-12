Sugar acquisisce i master di Gino Paoli e parte del catalogo Ecletic

Sugar amplia il suo catalogo attraverso l'acquisizione delle principali registrazioni fonografiche di Gino Paoli e una parte del catalogo editoriale storico di Eclectic Music Group. Con queste acquisizioni il Gruppo Sugar si consolida ulteriormente come realtà capace di valorizzare le opere dei grandi maestri della musica italiana, mantenendo uno sguardo attento alla scena contemporanea.

L’accordo finalizzato con Grande Lontra, società di proprietà della famiglia Paoli, include l’acquisto dei master di alcuni dei più iconici brani interpretati da Gino Paoli quali: “Matto come un gatto”, “Senza contorno solo… per un’ora”, “Amori Dispari”, “Per una storia”, “Se”, “Appunti di un lungo viaggio”, “Che cosa c'è”, “Sapore di sale”, “Ritornerai”, “La gatta” e tanti altri. Questa acquisizione evidenzia la sensibilità di Sugar nell’individuare e promuovere cultura musicale senza tempo con l’obiettivo di tramandare l’eredità artistica dei grandi protagonisti della musica italiana alle nuove generazioni.

“Dopo tanti giri con le case discografiche, e dopo aver lavorato con tanta gente, finalmente finisco per lavorare con due amici. Con persone con che stimo e che amo, come Caterina e Filippo, e quindi è come se fossi in famiglia.

Agli affari è demandata mia moglie Paola, io vado a simpatia e istinto. Inoltre, con Filippo ho già avuto modo di lavorare alla SIAE e ho potuto constatare quanto è in gamba.“ Gino Paoli

Parallelamente, l'accordo con Eclectic Music Group, società fondata da Stefano Clessi, prevede l’acquisizione di una parte del catalogo editoriale che include successi come “Bellissima”, “Notti in bianco”, “Brividi”, “Disco Paradise” e “Canzone nostra”. Inoltre l’accordo include un contratto di amministrazione della restante parte del catalogo per i prossimi due anni. Grazie a questa collaborazione, Sugar rafforza la sua posizione nel panorama editoriale italiano mettendo in luce la sua trasversalità catalogica.

“Onorato di affidare parte della nostra storia editoriale a un’eccellenza italiana come Sugar, che da sempre rappresenta un modello e una fonte di ispirazione per il sottoscritto. La cura sartoriale con cui ha seguito autori e artisti, unitamente all’impegno nella valorizzazione dei cataloghi sia in Italia che all’estero, l’hanno resa uno dei punti di riferimento nel settore.” Stefano Clessi

Queste novità arricchiscono il significativo catalogo di Sugar, che oggi spazia tra i grandi successi della musica cantautorale, pop, jazz, rock e sperimentale di tutti i tempi. Il catalogo Sugar racchiude al suo interno preziose opere che fanno capo alle diverse divisioni presenti all’interno del Gruppo: l’etichetta discografica Sugar Music, l’editore Sugar Music Publishing, la casa di produzione audiovisiva Sugar Play, la casa editrice e discografica di musica colta contemporanea SZ Sugar e la storica etichetta di colonne sonore Cam Sugar. Quest’ultima annovera nel suo catalogo le più importanti colonne sonore del cinema italiano, con oltre 2.500 brani originali tra cui "La Dolce Vita", "Amarcord", "8 1/2", "Il Gattopardo", "Il Postino" e compositori del cinema italiano e francese, da Ennio Morricone a Stelvio Cipriani. Nel prestigioso catalogo di Sugar troviamo brani iconici come "Gloria", "Ti Amo", "Azzurro", "Come Prima", "Self Control", "Prisencolinensinainciusol" e alcuni dei principali titoli, tra gli altri, di Andrea Bocelli, Elisa, Paolo Conte, Umberto Tozzi, Raf, Ligabue, Lucio Battisti, Mia Martini fino ad arrivare ai più recenti Colapesce e Dimartino, Salmo, Madame, Sangiovanni e i Negramaro.